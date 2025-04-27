朋友嘴砲問「喜歡姐姐男友？」　親妹秒變臉！她震驚：頭皮發麻

▲女網友近日發現，妹妹似乎喜歡上了自己的男友。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

文／CTWANT

姊妹倆同時喜歡上同一男人？一名女網友透露，自己的男友經常會來家裡教妹妹功課，2人也越變越熟，近日妹妹的友人突開玩笑問，是否喜歡上姐姐的男朋友，怎料「親妹1神情」讓她瞬間頭皮發麻。

一名女網友以「妹妹喜歡上我男友」為題在網路論壇《Zuvio》發文，表示自己與男友已經交往了2年，感情也相當穩定，沒想到她近日竟發現，小2歲的親妹妹開始跟男友變超熟，原本她以為妹妹只是喜歡找男友聊天、問功課，因此並未在意，「笑得特別大聲我也沒想太多，畢竟家人相處也不是什麼壞事。」直到前幾天她才驚覺，妹妹好像真的喜歡上自己的男友了。

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原PO透露，某天妹妹的朋友剛好來家中作客，對方突開玩笑問「妳喜歡妳姐男友喔？」怎料妹妹不但沒否認，還臉紅低著頭笑了，情竇初開的模樣讓她瞬間頭皮發麻，儘管2人沒有逾矩行為，但她仍耿耿於懷，「我現在每天看她那副『小女神』的模樣靠近我男友，我心裡真的很不舒服。」

原PO坦言，她不想因為自己的揣測就把家裡氣氛鬧僵，更不想因此破壞跟男友的關係，不知如何是好，只能向網友求助，「我該怎麼辦？要直接問她嗎？還是要找男友講清楚界線？真的很怕自己多想，但我更怕最後什麼都失去。」對此，網友也建議，最好攤開說清楚，「不然這關係，以後會無解。」

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