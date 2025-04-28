女遊客「硬闖老梅綠石槽」不聽勸！路人怒：很故意　畫面被轟爆

▲女遊客踩踏綠石槽。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

北海岸石門區的「老梅綠石槽」是代表性季節奇景，吸引大批遊客朝聖；然而，就有女遊客不顧警告標示與路人的勸戒，執意踩上綠石槽拍照，被網友們洗版撻伐，紛紛怒喊「沒品的人，沒資格去大自然，只會搞破壞」、「看不懂中文嗎」。

網友在爆料公社PO出影片，怒喊「小姐，已經跟妳講綠石槽不能踩，就是故意不下來是怎樣啦？」從畫面中可見，一位頭戴草帽、身穿透膚襯衫、寬褲的女子，獨自走到綠石槽上，疑似想拍美照。

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而原PO在規勸未果後，氣得錄下整個過程，同時也拍下現場的告示牌，上面明確指出「為維護自然生態，請勿踩踏綠石槽。如有破壞花草樹木，得依『發展觀光條例』第64條，規定處新台幣5000元以上、3萬元以下罰鍰。」

▲現場有立警告牌。（圖／翻攝自爆料公社）

對此，大票網友留言怒道，「上周去，有穿背心的志工會吹哨，連聽到超刺耳的嗶嗶聲，還是有人死不下來，素養其差無比」、「就讓她去滑倒吧」、「最近也常看到一些景點，明明椅子是要讓人坐的，有少部分的人不知道為什麼，一定要踩在椅子上拍照」、「一堆人在踩，滑倒狗吃屎就知道」、「網美過度觀光」、「裝睡的人叫不醒」。

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