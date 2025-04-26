女網友陽明山出遊遭性侵！心軟「同意愛撫」竟落入惡狼圈套

▲蔡男與女網友出門遊玩，卻藉機性侵對方。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

基隆市一名蔡姓男子透過交友軟體，認識了正妹小英（化名），雙方相約到陽明山遊玩，沒想到他竟假借休息的名義，將小英載進旅館，接著無視對方的哭喊，動手性侵逞慾，讓小英氣得報警處理。基隆地院審理後，依照強制性交罪，判蔡男4年6個月有期徒刑。

根據判決書內容，蔡男與小英在某交友軟體上認識，雙方聊了一段時間，決定交換社群軟體的帳號，2人逐漸變得熟絡，於是2024年決定見面，一起前往陽明山遊玩。

等到行程結束，蔡男告知小英，因為整天開車十分勞累，想到旅館休息、泡溫泉，不過當場被小英拒絕。小英當時立即挑明，沒有打算泡湯，也不想要發生性行為，聽到蔡男聲稱「只是想休息」，於是便答應了下來。

怎料才剛踏進房間，蔡男就開始毛手毛腳、觸碰小英的隱私部位，引起小英的不滿。小英將蔡男推開數次，蔡男於是離開現場、進到浴室放洗澡水。

▲蔡男與女網友出門遊玩，卻藉機性侵對方。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



怎料出來以後，蔡男仍舊不死心，透過甜言蜜語，終於說服小英進行愛撫。小英在半推半就之下，同意了愛撫，不過仍堅持不能發生性關係，卻沒想到蔡男滿口答應，最終卻毀了承諾，對她動手性侵。

小英遭到侵犯後，情緒十分崩潰，自行跑進廁所清理身體，並且趁著蔡男泡澡的空檔，開始錄音蒐證，並且迂迴質問蔡男，為何要性侵她。後來小英搭乘捷運時，決定報警處理，並在警方的指示下，前往亞東醫院採檢、前往警局製作筆錄。

蔡男的惡行曝光以後，則是開口辯稱，雖然小英進房時明說「不想要那個」，但雙方的行為舉止十分親密，後來因為感覺生殖器乾澀，詢問小英「可否潤滑」，經過同意以後，才發生性行為。

不過，基隆地院法官勘驗證據，發現小英質問的錄音檔當中，蔡男坦承了自己的錯誤，認定小英的說法並非虛構，因此不採信蔡男的說法，最終依照強制性交罪，判處蔡男4年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。