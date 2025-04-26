認同賴清德「戰獨裁應去天安門」　綠委：真獨裁能去總統府罵總統？

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

幽靈連署頻傳，多個國民黨部遭搜索，國民黨今（26日）動員至少5萬人上凱道集會「戰獨裁」，抗議司法追殺。對此，總統賴清德今表示，國民黨跟民眾黨號召群眾走上街頭，足以證明臺灣是一個民主的國家，也沒有獨裁者，在野黨如果要戰獨裁，應該要去北京天安門。賴清德一席話引起藍白不滿，對此，綠委林俊憲則認為，賴清德的個性就是比較坦白、有話直說，今天說要戰獨裁，獨裁還可以去總統府指著總統罵？用「戰獨裁」這種訴求，請問人民會相信、服氣嗎？

賴清德今出席活動致詞時提到，國民黨跟民眾黨號召群眾走上街頭，固然有他們的需求，其實他們的活動也正足以證明，臺灣是一個民主的國家，有集會結社的自由，也有言論自由，沒有戒嚴，也沒有獨裁者。當然，針對今天國民黨和民眾黨所發動的活動，今天這個時候下著小雨，氣溫也有點低，很多民眾是從中南部長途跋涉而來。希望國民黨和民眾黨主辦單位要確實照顧民眾的健康，並且平平安安把他們帶回家。

對於賴清德談話，林俊憲表示，非常的具有「賴清德色彩」，賴清德的個性就是比較坦白、有話直說，賴清德講的不對嗎？重點是賴清德所談話的內容。

林俊憲指出，藍白今天說要戰獨裁，獨裁還可以去總統府指著總統罵？那蔣介石的時候為什麼不出來？要戰獨裁，且對台灣生存威脅最大的就是中共，那為什麼國民黨遇到共產黨，就軟趴趴的？

林俊憲質疑，若真的要為台灣講話、為民主自由奮鬥，就應該要反共，其實台灣最大的公約數，不分藍綠白就是要反共，那這些人不知道要反共嗎？還是不敢反共？若用「戰獨裁」這種訴求，請問人民會相信、服氣嗎？台灣哪裡不自由？還可以整天罵總統，在台灣可以罵賴清德、罵蔡英文，甚至可以罵馬英九。

林俊憲呼籲，國民黨別因為自己的違法犯罪就發動遊行，偽造文書不用辦？國民黨修法嚴格查辦連署偽造簽名，現在司法來執行該做的工作，結果國民黨還出來抗議，民眾會接受嗎？