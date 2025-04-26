藍15縣市長率隊上凱道　蔣萬安轟民進黨政府：和獨裁國家沒有不同

▲ 國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨今（26日）在凱達格蘭大道上舉辦「反綠共戰獨裁」活動，支持者擠滿凱道，現場喊破20萬人，藍營大咖，以及國民黨籍的15縣市首長也都出席。台北市長蔣萬安提到，「全世界的民主國家沒有像民進黨這樣對在野黨如此追殺，民進黨和獨裁國家已經沒有不同了！」風雨再大，我們都要堅定前行，什麼是困難？困在家裡就是難，什麼是出路？走路來就有路，「我們一起走上對抗獨裁的路」。

蔣萬安提到，他的身後是總統府，大家聚集在這邊發出怒吼，不是吃飽太閒，不是來散步，是來這邊表達司法不公的抗議，表達政治追殺的不滿，他們再也受不了「綠能你不能」的雙標，也受不了選擇性辦案，民主的制度就是少數服從多數、願賭服輸，但是賴清德因為立法院他們沒有成為多數，就先用司法手段打壓民眾黨，又對於國民黨的立委發動大罷免。

「全世界的民主國家沒有像民進黨這樣對在野黨如此追殺，沒有像民進黨這樣去搞全面大罷免，選輸就翻桌，民進黨和獨裁國家已經沒有不同了！」蔣萬安說，今天民進黨和他們的側翼用放大鏡扣人家紅帽子，連前總統陳水扁都被出征。

蔣萬安說，共諜就在他身後的總統府，共諜在總統身邊、國安會裡面、民進黨黨部身邊也有共諜，難怪基層都說民進黨就是共諜黨，賴清德跟吳釗燮為什麼不願意出來說明這件事？為什麼不敢向社會大眾說明？為什麼不願意接受調查？該譴責共諜的時候民進黨全體沈默，這樣他們不接受。

蔣萬安說，風雨再大，他們都要堅定前行，什麼是困難？困在家裡就是難，什麼是出路？走路來就有路，「我們一起走上對抗獨裁的路」。

新北市長侯友宜提到，他在台灣這塊土地已經工作45年，他看到從戒嚴時代到現在社會進步，結果總統賴清德執政後，政黨越來越對立，人民越來越不安定，一個執政黨到底要把台灣帶去哪裡？他都用意識形態、仇恨撕裂情感，這是他最不樂見。

侯友宜說，現在是台灣最黑暗的時代，今天大家都站出來，若不站出來，台灣民主就會倒退。他辦案辦30年，從來沒有看過現在的司法如此不符合比例、選擇性辦案對待人民，這樣的不公不義，人民要把眼睛擦亮。

侯友宜呼籲賴清德站出來傾聽人民的聲音，開國是會議、解決人民的問題，停止用大罷免面對民意，同時也呼籲民眾站出來投出不同意罷免，一起反對只有40%的賴清德。

桃園市長張善政提到，大家知道奧林匹克百米賽跑拿到金牌就會拿到第一名，沒拿到的四年以後再來比一次，今天他跟一百分的立委站在一起，他們都是在他們選區選出來的一百分的立委，過去一年他們提出交通、衛福、教育、經濟、內政等法案，都是一百分的金牌立委，但是民進黨政府覺得這些人通過的法案不是他們要的，所以要大罷免，然後一黨專政。

張善政也說，大家今天嗆民進黨是綠共，他們就是綠共，一點都不冤枉他們，他們一天到晚說對岸怎樣怎樣，結果自己就是。現在國民黨的立委一個都不能少，都是金牌立委，大家一起看看世界上哪個國家有像台灣這樣搞的？完全沒有，大家一定要挺身而出一起反對大罷免。