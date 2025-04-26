藍白集結高喊「反綠共、戰獨裁」　律師酸：一起見證凱道不是天安門

▲律師黃帝穎。（資料照／記者黃哲民攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨與民眾黨今（26日）於凱道集結高喊「反綠共、戰獨裁」，抗議司法成為執政黨整肅在野的工具，截至下午4時許，主辦單位喊出現場已超過20萬人參與。對此，律師黃帝穎表示，如果真的是綠共獨裁，那凱道就會比照獨裁中共的天安門嚴禁集會，因此，426上凱道的民眾，反而一起見證凱道不是天安門，也凸顯國民黨虛構綠共獨裁。

國民黨今日發起「反綠共、戰獨裁」集會，為抗議檢調近日以「幽靈連署」涉犯偽造文書罪為由，大動作搜索多處地方黨部，並帶回多位黨工訊問，國民黨怒批，檢調自甘成為執政黨整肅、追殺在野黨的工具。截至下午4時許，國民黨喊出，凱道現場已超過20萬人參與。

然而律師黃帝穎認為，不論國民黨如何法盲瞎挺犯罪，甚或抹黑台灣獨裁，總統府前的凱道，仍保障人民集會遊行，不像中國天安門一樣嚴禁集會，或讓上街異議的民眾隨時被消失。

黃帝穎表示，如果真如國民黨所稱的綠共獨裁，那凱道就會比照獨裁中共的天安門嚴禁集會，因此，426上凱道的民眾，反而一起見證凱道不是天安門，也凸顯國民黨虛構綠共獨裁。

黃帝穎再指，國際組織自由之家發佈2025國際自由評比，台灣以94分列為「自由」國家，中國則以極低的9分列為「不自由」國家，他認為，426凱道遊行保障在野黨的反對意見，證實台灣就如同國際上自由評比的高分，完全比下低分的獨裁中國。

最後，黃帝穎抨擊，中國軍事擾台，美國、日本、歐盟及澳洲等民主國家都發聲譴責，但國民黨卻讓前科犯、黨團總召傅崐萁赴中，全黨受制中共，因此國民黨戰獨裁不敢提中共。