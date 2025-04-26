藝術家駐村共創濱海文化新風景　成龍濕地社區藝術行動登場

▲雲林2025年成龍濕地社區藝術行動「土地親像花」，由四組國內外藝術家、志工駐村，和社區協力完成置藝術作品。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府昨（25）日舉行「成龍濕地社區藝術行動」宣傳記者會。此屆藝術節主題「土地親像花」為成龍社區自主啟動，體驗透過行動藝術與國內外藝術家駐村創作，展現雲林濱海地區多元且富有生命力的風貌。

文化觀光處指出，雲林濱海重鎮成龍濕地再度綻放藝術之花，在初夏時節揭開夏季的序幕。成龍社區發展協會於4月7日至4月27日舉辦為期三週的「成龍濕地社區藝術行動」，邀請台灣、馬來西亞、土耳其、德國等國內外藝術家駐村創作，並規劃多項特色體驗活動，透過藝術的語言與社區共鳴，展現成龍濕地多元且富有生命力的風貌。

文化觀光處長陳璧君表示，2025年「成龍濕地社區藝術行動」由國家發展委員會、農業部農村發展與水土保持署農業部農村發展與水土保持署南投分署、雲林縣政府等單位指導，雲林縣口湖鄉成龍社區發展協會主辦，於4月26及27日舉行開幕活動。主題訂為「土地親像花」，由四組國內外藝術家、志工駐村，和社區協力完成四件裝置藝術作品。



「落地生花」／王彥臻（台灣）：以在地盛產的文蛤殼作為媒材，層疊排列勾勒根植大地的生態，描繪在土地綻放的生命。



「花仍在」／張國耀（馬來西亞）：使用傳統竹編技法編織作品，獻給成龍村每一位村民的心意，寓意著一種堅持與希望，像是經歷了風霜歲月後，那些美好依然存在著。



「地彩之環」／Sehriban Köksal Kurt（土耳其）：運用在地特有的濱海植物，創作出圓形曼陀羅，如同村莊的變遷過程，象徵著循環、合一與重生。



「運」／Katharina Eckert（德國）與童郁豪（台灣）：命運不斷轉動，即使同一片土地，在不同的時代也有不同的樣貌，透過這件漂流木作品，引領人們回到歷史上的「牛尿港」時期。



▲國外藝術家駐村創作共創雲林濱海新風景。（圖／記者游瓊華翻攝）

四組藝術家透過與在地志工、居民共同協作，不僅創作藝術作品，更進行田野走訪、文化交流與手作體驗，讓藝術真正走入生活、走入土地。成龍社區發展協會田日蒸理事長表示，「土地親像花」，取自成龍村耆老田桑卿老師創作的〈古今牛尿港庄什念歌〉「土地本來親像花，現在全部變濕地。收成希望天頂飛，越頭看一望無際，海鳥水鴨水邊棲。」向長者致敬，也藉由藝術回應。

成龍村歷史的多重轉變，從農業轉型為漁業，環境與社會變遷交織，面對極端氣候與人口老化的挑戰，成龍村持續尋求與土地的共存之道，在種種考驗之下，依然懷抱韌性與希望，願土地能如心中最美的花朵般綻放。