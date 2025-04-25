雲林縣府、二崙鄉聯合防汛演習　激發民眾離災、防災及救災意識

▲因應汛期可能災害，雲林縣府與二崙鄉公所舉行防汛演習。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

汛期將屆，因應氣候變遷加劇，容易因為短延時強降雨而造成淹、積水災情，雲林縣政府與二崙鄉公所今（25）日於大義崙大排埤塘寶塔旁空地辦理聯合防汛演練，模擬災害發生時防救體系應變作為，提升搶險及救災能量，為縣民鄉親生命財產保護做好萬全的準備。

副縣長謝淑亞指出，5月1日至11月30日為汛期，雲林轄內常遭遇颱風及豪大雨的威脅，尤其是颱風過後所引進的西南氣流的雨量，容易造成各低窪地區淹水災害；這幾年雖然水利相關硬體建設已陸續完成，並發揮效果。為進一步加強其它非工程的措施，縣府每年汛期前透過辦理聯合防汛演練，使縣府及鄉鎮市災害防救體系能充分配合，各防救災編組單位及人員能清楚了解其所應扮演的角色，分工合作，充分發揮搶險及救災功能。

今年雲林縣政府與二崙鄉公所聯合承辦演習，演習過程包含轄區特性說明、災害應變中心開設暨災害潛勢分析、災害中搶修搶險、受災地區民眾收容安置、災後復原重建等十六個演練項目。透過災前防災宣導、災中搶險救災及災後復原過程等各項演練，達到激發縣轄百姓離災及防救災意識。

縣府水利處處長許宏博表示，此次防汛演練，本著「離災優於防災、防災重於救災」精神，將所有救災資源做最好的調查、掌握，檢討其不足並做好萬全準備，俾在臨災時做最佳的調度、運用。演習所有編組單位及搶修(險)單位同仁皆本於職責，就其防災體系中應份演的角色做一演練，藉此了解缺失，檢討改進，使其防救災工作能真正發揮功能，確實扮演好民眾生命財產之守護者。

▲因應汛期可能災害，雲林縣府與二崙鄉公所舉行防汛演習，演練易淹水區居民預防性撤離安置。（圖／記者游瓊華翻攝）