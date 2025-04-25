西螺服務區小貨車猛撞2車！車頭變形駕駛受困　現場留大片血跡

記者白珈陽／雲林報導

國道一號西螺服務區昨天（24日）發生一起事故，蔡姓小貨車駕駛在服務區內，不慎先撞上於停車格倒車的一輛貨車，隨後再碰撞另一輛大貨車，導致蔡男被變形的車頭夾在駕駛座，左大腿大面積撕裂傷，現場留下大片血跡怵目驚心，警消獲報到場協助脫困送醫，幸無生命危險。

▲李男受困駕駛座，警消到場協助脫困。（圖／民眾提供）



國道公路警察局第三公路警察大隊調查，蔡男（42歲）駕駛小貨車，昨天下午3時45分，在西螺服務區內先碰撞正在倒車的大貨車，再往前碰撞停放於停車格的另一輛大貨車，蔡男的小貨車頭凹陷受損，一度卡在駕駛座，致使腿部受傷，警消到場將他救出，事故於4時42分排除狀況。

▲▼蔡男被變形的車頭夾在駕駛座，左大腿大面積撕裂傷、現場留下大片血跡。（圖／民眾提供）



根據第二輛被撞的大貨車行車記錄器顯示，蔡男疑未注意正在從停車格倒車出去的大貨車，直接撞上，隨後疑因蔡男受傷導致車輛失控，又撞向停於停車格的另一輛大貨車。

▲蔡男疑未注意正在從停車格倒車出去的大貨車，直接撞上。（圖／民眾提供）



蔡男左大腿受傷嚴重，幸送醫搶救後無生命危險；警方對蔡男進行酒測，無酒精反應，詳細肇事原因及經過，正在釐清調查。