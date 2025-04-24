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正心中學女老師校內失去心跳　救護人員聯手台大成功搶命

▲台大雲林分院與正心中學於今日舉辦記者會，分享張老師康復、振奮人心的生命救援故事，再次驗證「生命之鏈」在心跳驟停救援中的關鍵作用。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台大雲林分院與正心中學於今日舉辦記者會，分享張老師康復、振奮人心的生命救援故事，再次驗證「生命之鏈」在心跳驟停救援中的關鍵作用。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

正心中學一名老師上月在校內突發心跳停止倒地，師生迅速啟動急救機制，施以心肺復甦術並使用自動體外心臟電擊去顫器，爭取黃金救援時間。隨後在雲林縣消防局專業救護與台大雲林分院醫療團隊的全力搶救下，張姓教師成功康復出院，展現校園內緊急救命應變與在地急救系統的高效運作。

台大雲林分院與正心中學於今（24）日舉辦記者會，分享這起振奮人心的生命救援故事，再次驗證「生命之鏈」在心跳驟停救援中的關鍵作用。院長馬惠明指出，「生命之鏈」涵蓋早期求救、早期CPR、早期電擊、高級生命支持及後續治療，每一環節的緊密銜接，都是提升存活率的關鍵。

副院長江文莒表示，心跳停止倒地後立刻接受到CPR，能讓病人維持腦部基本血流，這是事後能清醒的最大功臣。急診醫學部醫師黃郁文說明，正心中學師生在第一時間的緊急處置非常得當，該名老師到院後恢復心跳呼吸。經檢查後確認為心肌梗塞，隨即安排由心臟科潘建廷醫師與楊紹祺醫師進行緊急心導管手術，術後送往加護病房觀察，隔日清醒，經治療順利於3月25日康復出院。

心導管室楊紹祺主任表示，心肌梗塞為心臟冠狀動脈急性阻塞所致，若無及時處置，極易導致心律不整甚至猝死。張老師能成功救回，關鍵在於校方即刻進行CPR並使用AED電擊，讓心臟在短時間內恢基本功能，並爭取到手術與後續治療的時間，以及心導室團隊迅速打通血管與支架置入，穩定該名老師生命狀況。

正心中學校長林佳慧表示，校方長期重視急救教育，師生在此次事件中的冷靜應對與正確操作，正是訓練成果的展現。許多目睹事發經過的學生表示當時非常害怕，看到老師被送上救護車時忍不住落淚，並努力為老師集氣祈福。

林佳慧強調，未來學校將持續強化急救課程，並與政府及醫療單位合作，優化校園應變機制，確保在緊急時刻能迅速應對，保障師生安全。同時，學校將積極推動「生命之鏈」深入校園計畫，讓更多師生掌握急救技能，形成更堅實的校園安全網。

院長馬惠明表示，健全的急救體系是城市進步的象徵。本院作為雲林唯一的重度級急救責任醫院，將持續與縣府、消防局及衛生單位合作，提升急救品質與醫療量能。日前也錄製台語版的「成人心肺復甦術」短片，希望用鄉親最熟悉的語言，教導全民急救，期望緊急救護從「現場」開始，用「系統」來提升瀕危生命的存活率。正心中學老師及陳先生的成功案例，正是雲林「生命之鏈」發揮關鍵效益的最佳見證。

▲台大雲林分院與正心中學於今日舉辦記者會，分享張老師康復、振奮人心的生命救援故事，再次驗證「生命之鏈」在心跳驟停救援中的關鍵作用。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台大雲林分院與正心中學於今日舉辦記者會，分享張老師康復、振奮人心的生命救援故事，再次驗證「生命之鏈」在心跳驟停救援中的關鍵作用。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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