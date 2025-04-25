雲林布袋戲藝文扎根再創佳績 　文化傳承閃耀海內外

▲8所參與布袋戲教育扎根計畫學校參加113學年度全國學生創意戲劇比賽，獲得優等以上佳績，其中6隊更獲得特優的成績。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府致力於傳統布袋戲教育扎根與創新傳承長達13年，累積培植人數共1萬7072名是全台之冠。參加布袋戲教育扎根計畫學校虎尾、西螺、東仁國中及石榴、廣興、崇文、重光、鹿場國小等8所學校參加113學年度全國學生創意戲劇比賽，獲得優等以上佳績，其中6隊更獲得特優的成績。

縣府推動布袋戲文化，除了配合文化部計畫推動「校外文化體驗出雲林記掌中寶藏之旅」，將雲林縣轄內學校學生帶至雲林表演廳、雲林布袋戲館，由本縣10多個布袋戲團輪番演出，至年底將可完成120車次，超過4500人次參與；此外，亦結合昇平五洲園「媒合演藝藝團隊進駐演藝場所合作計畫」，進駐雲林表演廳，辦理布袋戲工作坊及互動演出。

▲昇平五洲園「媒合演藝藝團隊進駐演藝場所合作計畫」，進駐雲林表演廳，辦理布袋戲工作坊及互動演出。。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林是布袋戲的故鄉，為保存本縣這項珍貴、特有的文化資產。藝文教育扎根發展計畫推動迄今已邁入第13年，期間有賴強大的藝師群與學校校長、老師及學生家長、社區的共同投入與持續推動，為未來布袋戲傳習中心奠定文化傳承與推廣的基礎，讓布袋戲文化在不同族群與領域中持續生根茁壯，並在國際間打響名號。

文化觀光處長陳璧君表示，布袋戲可以說是雲林的文化資產與自信，113學年度全國學生創意戲劇比賽，雲林縣有6校榮獲全國「特優」殊榮，較112學年度5校「特優」增加1校，優異成績再創新高；甚至雲林國小合唱團參加以賽時，以融入布袋戲文化的創意編曲驚豔評審，拿下全國雙特優，並計畫於7月到韓國濟州島參加世界合唱大賽，讓布袋戲文化躍入國際舞台。

石榴國小2度受邀前往日本飯田國際偶戲節演出；西螺國中也多次跨縣演出，澎湖縣政府、高雄市立仁武特殊教育學校公益演出；帶著布袋戲到各地推廣，讓布袋戲在海內外站穩腳跟，立足雲林，邁向國際。雲林以實力與行動，以教育扎根為基石，逐步擴展觸角，將布袋戲文化帶至國內各個角落，甚至遠揚海外，讓文化傳承閃耀海內外。

▲昇平五洲園「媒合演藝藝團隊進駐演藝場所合作計畫」，進駐雲林表演廳，辦理布袋戲工作坊及互動演出。（圖／記者游瓊華翻攝）