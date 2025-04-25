四湖飛東社區活動中心年久失修　雲縣府斥資逾300萬助修繕

▲四湖鄉飛東社區活動中心因年久失修，縣長張麗善今日前往現勘。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣四湖鄉飛東社區活動中心因年久失修，縣長張麗善今（25）日偕同立法委員張嘉郡、縣府社會處長林文志、四湖鄉長吳勁葦等人進行現勘，確認飛東社區活動中心內、外部空間環境，多處亟須修繕，允諾補助公所逾300萬經費進行修繕，以提供飛東社區鄉親安全舒適的活動空間，擴展長照福利服務。

縣長張麗善表示，飛東村有526人，其中65歲以上人口有146人，佔全村里人口數27.8% 。四湖鄉飛東社區活動中心配合縣府成立長青食堂、關懷據點，照顧在地長輩。在鄉親團結之下，飛東社區也非常活絡，曾被評鑑為雲林縣亮點社區，吸引許多社區前來參訪觀摩。

▲飛東社區活動中心興建迄今超過50年，由於年久失修，建築內外老舊。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善指出，為使鄉親能有安全舒適活動中心，縣府將全力挹注經費，配合公所提出規劃及修繕工程，打造符合鄉親需求用餐、學習優質空間，也給大家方便無障礙如廁環境。促進社區活絡，讓地方長輩延年益壽、減緩失智老化，進而增能、賦能是我們共同目標。

四湖鄉民代表會主席吳顯志表示，飛東社區活動中心興建迄今超過50年，由於年久失修，建築內外老舊，加上疫情以及鄰近廟宇修繕等種種環境因素，使在地參與長青食堂80多位長輩無法於此共餐，另包含廁所、無障礙也都亟需改善。期待此次修繕完畢後，能以相當完善空間，再次招集所有長輩回到長青食堂共同用餐。



社會處長林文志指出，飛東社區發展協會2022年持續辦理長青食堂及社區照顧關懷據點迄今，因活動中心使用已久，公所提出修繕。縣府全力支持讓鄉親長輩有更適當舒適環境，縣長也指示將廁所納入修繕規劃，將來包含地坪、廁所及無障礙設施設備改善，希望讓在飛東社區食堂用餐、關懷據點上課的鄉親長輩都能健康在地老化，吸引更多人共同參與。

▲飛東社區活動中心興建迄今超過50年，由於年久失修，建築內外老舊。（圖／記者游瓊華翻攝）