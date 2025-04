莫斯科郊區汽車爆炸！俄軍總參謀部中將身亡　爆炸影片曝光

▲莫斯科近郊25日發生汽車爆炸,俄軍總參謀部中將被炸死。(圖/路透社)

記者趙蔡州/綜合報導

俄羅斯莫斯科25日發生一起汽車爆炸事件,負責調查重大犯罪的俄羅斯調查委員會表示,事件造成59歲莫斯卡利克中將當場死亡,莫斯卡利克是俄軍總參謀部作戰總局副局長,他們已針對事件展開刑事調查。

根據路透社報導,事件發生在莫斯科東部郊區的衛星城鎮巴拉什卡(Balashikha),莫斯卡利克就居住在當地,不過事故中發生爆炸的轎車,並非登記在莫斯卡利克名下。

網路上曝光的影片可以看見,事件發生在一間公寓大樓旁邊,有人走向停放在路邊的轎車時,轎車突然發生爆炸,車殼零件瞬間四處飛散,顯見爆炸威力十分恐怖。另一段影片則顯示,轎車爆炸後,整輛車瞬間被烈火吞噬。

事件發生不久後,俄羅斯調查委員會隨即證實,事件導致莫斯卡利克中將死亡,但並未透露幕後黑手是誰。莫斯卡利克是俄軍總參謀部作戰總局副局長,負責策畫俄軍的軍事行動(包含俄軍在烏克蘭的軍事行動)。

