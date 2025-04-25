普丁將見川普特使會談　基輔市長：烏克蘭恐須割地換和平

▲基輔市長克里契科表示，烏克蘭可能不得不放棄部分領土。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）即將與俄羅斯總統普丁舉行會談，討論俄烏之間可能達成的和平協議。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）24日公開表示，烏克蘭可能不得不放棄部分領土，來達成和平協議。

BBC報導，俄羅斯2022年對烏克蘭發動全面入侵，目前控制烏克蘭大約20%領土。克里契科指出，與俄羅斯達成和平協議的其中一個方案是放棄領土，「這並不公平，但為了和平，為了暫時的和平，或許這可以是一種解決辦法，暫時性的」。

這是烏克蘭總統澤倫斯基多次拒絕割地之後，首次有烏克蘭高階官員認真提出上述想法。但克里契科也強調，烏克蘭人民永遠不會接受俄羅斯的占領。

克里契科稱，烏克蘭總統澤倫斯基可能被迫選擇痛苦的解決方案來實現和平。當被問及澤倫斯基是否與他討論過任何可能解決方案的細節時，他指出，這並不在他的職責範圍內，這會由澤倫斯基親自處理。

談及澤倫斯基與川普今年2月在白宮的公開爭執，克里契科認為，高階政治人物之間討論關鍵議題時，最好別在攝影機前面。

目前澤倫斯基拒絕接受俄羅斯成為克里米亞成為俄羅斯的一部分，為此，川普指責澤倫斯基破壞和平談判，還稱烏克蘭已失去克里米亞多年。

報導指出，美國白宮特使魏科夫預計25日將與普丁見面，繼續針對俄烏和平協議進行談判。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）24日表示，克里姆林宮已經準備好針對烏克蘭問題與美國達成協議。