進籠餵食「犯嚴重錯誤」　男被孟加拉白虎活活咬死

▲當梅爾尼科夫震驚發現露西就潛伏在一旁的時候，已經來不及反應，當場被露西咬死 。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯占領的馬立波動物園（Mariupol Zoo）發生孟加拉白虎咬死人的事件，動物園工作人員進入籠中準備餵食的過程犯下嚴重錯誤，當場被母的孟加拉白虎襲擊啃咬頭部，濺血傷重不治。

每日郵報23日報導，梅爾尼科夫（Alexey Melnikov）當時以為孟加拉白虎「露西」（Lucy）已被轉移至他處，因此進入露西原本在的籠子。當梅爾尼科夫震驚發現露西就潛伏在一旁的時候，已經來不及反應，當場被露西咬死。

「我有聽到一聲尖叫」，當時一起上班的動物園同事扎馬拉希娜（Galina Zamarakhina）目睹露西攻擊梅爾尼科夫的整個過程，但她僥倖逃脫，「我設法及時把籠子關上，（露西）還一直盯著我看」。

動物園園長瓦舒拉（Savely Vashura）指出，露西當時可能是想要保護牠的4個孩子。事發後，籠內明顯可見梅爾尼科夫的血跡，還有沾染鮮血的衣物。俄羅斯調查委員會已針對這起事件展開刑事調查。

梅爾尼科夫此前曾在接受俄羅斯電視台訪問時提到，他從克里米亞來到馬立波上班，負責清掃、餵食工作，「我非常喜歡動物，沒有牠們我就活不下去」。