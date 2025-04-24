停火共識不一致！烏堅持取回克里米亞　川普嗆：再打3年輸掉國家

▲美國與烏克蘭在俄烏如何停火之間難以取得共識。（組圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統川普對烏克蘭戰爭的談判進度日益感到不耐，施壓烏克蘭必須讓步以確保和平；然而烏克蘭總統澤倫斯基態度強硬，要求俄方先實施全面停火才開始談判。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）隨後表示，川普認為澤倫斯基在尋求和平的道路上方向錯誤，暗示澤倫斯基的態度可能阻礙達成協議的可能性，而川普的耐心正在被消磨。

綜合外媒報導，美國副總統范斯（JD Vance）23日警告，俄烏停火的談判進度若一再拖延，那麼美方可能將退出斡旋。與此同時，范斯還提出和平協議藍圖，主張俄羅斯可以保有克里米亞等已占領的烏克蘭領土，以換取俄羅斯停火。

美方的立場令澤倫斯基大動肝火。作為回應，他在網上貼出川普在首個任期的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2018年發表的「克里米亞宣言」（Crimea Declaration），反駁美方的和平框架。宣言指出，美國「反對俄羅斯意圖併吞克里米亞，並承諾維持這項政策，直到烏克蘭的領土完整得以恢復」。

▲李威特否認美方要求烏克蘭放棄克里米亞主權。（圖／路透）

澤倫斯基寫道，「烏克蘭會一如既往遵守憲法行事，我們堅信我們的夥伴，特別是美國，將會遵循其堅定的決策」，並要求俄羅斯立刻「全面且無條件停火」。然而，川普卻對澤倫斯基的做法不甚滿意，狠嗆澤倫斯基要么現在接受協議、獲得和平，「或者再打3年仗，然後輸掉整個國家。」

白宮發言人李威特隨後強調，川普對烏克蘭持續的衝突深感挫折，重申其首要目標是為世界帶來和平，並結束這場無謂的殺戮，「總統堅信和平必須透過談判達成，而這需要各方展現真正的意願和靈活性。」

她還明確指出，川普總統認為這場戰事已拖延太久，美方並未要求烏克蘭承認克里米亞屬於俄國，但澤倫斯基在談判中正朝著錯誤的方向前進。美方的公開指責暗示了川普政府可能正在重新評估對烏克蘭的支持策略，以及對澤倫斯基政府的信任程度，也引發了外界對川普如果再競選總統，將如何處理烏克蘭問題的猜測。