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俄對基輔發動轟炸8死70傷　川普發文喊話「普丁快住手！」

▲▼俄對烏首都發動轟炸9死70傷　川普發文喊話「普丁快住手！」。（圖／路透）

▲俄對烏首進行猛烈地轟炸，目前至少9人死亡、70人受傷。（圖／路透）

【22:11分更新】

據《路透社》報導，烏克蘭官員表示，最初報告有9人死亡，烏克蘭總檢察長辦公室後更正為8人死亡。

據《基輔獨立報》報導，基輔市長克里契科表示，救援行動仍持續進行，將陸續救出受困於廢墟的民眾；另外，目前有31人住院治療。

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國總統川普對烏克蘭戰爭的談判進度日益感到不耐，施壓烏克蘭必須讓步以確保和平；然而烏克蘭總統澤倫斯基態度強硬，要求俄方先實施全面停火才開始談判。豈料，俄羅斯24日對烏克蘭首都基輔進行大規模導彈、無人機轟炸，造成至少9死70傷，此舉也讓川普罕見批評普丁。

對此，川普在個人社群平台發文表示，「我對俄羅斯襲擊基輔一事感到不滿。這沒有必要且時機不好。普丁，快住手！每週都有5000名士兵死亡，讓我們完成和平協議！」

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統川普、俄羅斯總統普丁。（組圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統川普、俄羅斯總統普丁。（組圖／路透）

烏克蘭空軍指出，俄軍共出動145架無人機與70枚導彈，其中包括11枚彈道導彈。烏克蘭防空系統成功攔截了112個飛行物，但仍有多地遭到襲擊。

在首都基輔，西北部的斯維亞托申區受創最為嚴重。多棟高層建築受到損壞，車庫及大量汽車被摧毀。

此次攻擊波及烏克蘭全國九個地區，導致人員傷亡和財產損失。除基輔外，哈爾科夫、第聶伯羅彼得羅夫斯克、扎波羅熱和日托米爾等地也遭到攻擊。

▲▼俄對烏首都發動轟炸9死70傷　川普發文喊話「普丁快住手！」。（圖／路透）

▲▼斯維亞托申斯基區（Sviatoshynskyi）是受創最嚴重的地區。（圖／路透）

▲▼俄對烏首都發動轟炸9死70傷　川普發文喊話「普丁快住手！」。（圖／路透）

據《路透社》報導，俄羅斯軍隊對烏克蘭首都基輔及其他地區發動了大規模空襲，使用了無人機和飛彈進行攻擊。這次攻擊是今年以來基輔遭遇的最猛烈一次，多處建築物受到嚴重損毀，至少有6名兒童受傷。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在通訊軟體Telegram上表示，位於市中心以西的斯維亞托申斯基區（Sviatoshynskyi）是受創最嚴重的地區，救難人員目前正在該區的瓦礫堆中搜尋受困民眾。

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