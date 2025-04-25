川普：普丁未全面佔領烏克蘭是「慷慨表現」　已展現大讓步

▲川普稱普丁停止全面佔領烏克蘭是「慷慨的表現」，展現了相當大的讓步。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普近日接連針對俄烏戰爭及美中貿易局勢發表言論，聲稱俄羅斯未能完全佔領烏克蘭是「相當大的讓步」，同時宣稱美中正在進行貿易會談，然而中方卻公開否認談判正在進行，雙方說法出現明顯矛盾，引發外界關注。

據《基輔獨立報》報導，川普24日在白宮與挪威首相斯托爾（Jonas Gahr Store）會面時表示，莫斯科無法完全佔領烏克蘭，是因為美國在幕後對俄烏雙方施壓，以促成停火，「我們正在施加很大的壓力，你根本不知道我們做了什麼，但俄羅斯知道這一點，一些接近他的人也知道這一點。」

川普進一步指出，俄羅斯未按原計畫「全面佔領烏克蘭」是一種「慷慨」表現，並聲稱這是莫斯科在美方施壓下所做出的讓步。據美聯社報導，川普告訴記者，「我認為他（普丁）想達成協議，我們很快就會知道，但這樣的結局需要（俄烏）雙方共同促成才行。」

▲俄軍24日對烏克蘭發動攻擊，造成12死、逾90傷。（圖／路透）

不過，川普發言的前一晚，俄軍才剛對烏克蘭發動高達215枚的大規模飛彈與無人機襲擊，造成12人死亡、逾90人受傷。基輔多棟建築被毀，平民傷亡慘重。川普對此表達「不滿」，但拒絕正面回應是否將對俄實施更多制裁，僅表示「一周後再說」。

NHK指出，在同日的另一個場合，川普聲稱他已和中方進行貿易討論，並表示「他們今天上午進行了會面」，但未透露具體參與者身份，「我們可能會在某個時候透露。」此前一日他也強調雙方每天都有接觸。

然而，中國外交部發言人在24日的記者會上否認正在與美方進行任何談判，與川普說法明顯矛盾。與此同時，美國財政部長聲稱，美方與南韓的談判進展順利，日本也預計將在下周與美方展開會談，外界關注美方是否能推動亞太地區貿易談判取得進展。