蔣萬安喊倒閣　曹興誠酸急了：因為5個北市藍委都要被罷掉

記者杜冠霖／台北報導

全台大罷免行動進入第二階段連署倒數，反共護台志工聯盟今（24）日上午舉辦記者會，對於台北市長蔣萬安喊出倒閣，罷免徐巧芯領銜人曹興誠接受媒體聯訪時表示，原因很簡單，因為他看到台北市五個國民黨立委都要被罷掉，急了，罷免後七年內看不到這些人的嘴臉，「我反對倒閣，別讓這些人跑掉」。曹也呼籲，民進黨應盡快下場協助，既然35席都通過一階，那就應該都通過二階段，如果沒有，民進黨那裏的黨部要好好檢討。

▲罷免徐巧芯領銜人曹興誠。（圖／ETtoday攝影中心）



反共護台志工聯盟今舉辦「告急！連署拚130%，別讓罷免被公投偷走」記者會，綠委沈伯洋、剷除黑芯領銜人曹興誠、各地罷免團體志工代表共同出席。

如何看待藍營推動倒閣？綠委沈伯洋表示，倒閣跟解散國會是台灣民主機制，依法律來講，倒閣才是正確的，因為可以解散國會、全面改選，但是現在罷免是全民運動，他不可能一個人決定倒閣、解散國會，決定權應該在人民，必須要大家都認為是好的才能做，假設各罷團都希望罷免繼續走下去，那當然是罷免，這取決於全民意志。

曹興誠則指出，蔣萬安會提很簡單，因為他看到台北市五個國民黨立委都要被罷掉，急了，罷免後七年內看不到這些人的嘴臉，我反對倒閣，別讓這些人跑掉，王鴻薇、徐巧芯這些壞透的立委，蔣萬安提出倒閣，是想要替這幾個台北市立委解套，罷免走到現在，沒有倒閣的可能。

前總統陳水扁的XX同路人說法？曹興誠回應，我覺得陳前總統代表很少的民意，我不太中他的意，沒辦法代表多數民意跟民進黨。面對媒體詢問罷免王鴻薇連署進度，罷團則透露，跟松信一樣超過150%、份數超過4萬2千，還是希望朝4萬5千份目標前進。

曹興誠表示，這次罷免是用真誠善良對抗邪惡，徐巧芯、王鴻薇一定走路、在政壇消失，這是可以保證的，徐巧芯平常那麼兇、佛擋殺佛，現在又在那邊，讓我們感覺很錯亂，這是大罷免明顯的威力，現在還有哪個國民黨立委敢囂張？每個都乖乖的。也要呼籲民進黨趕快下來，千萬不要疏忽自己的責任，35席都通過一階，那就應該都通過二階段，如果沒有，民進黨那裏的黨部要好好檢討。