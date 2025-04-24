世壯運亂象頻傳　顏若芳批：蔣萬安只會「天天惱羞」刷存在感

▲民進黨台北市議員顏若芳。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

2025雙北世壯運將於5月17日登場，但今（24日）爆出亂象頻傳，不但完整賽程未搞定、報名機制混亂不堪，甚至還有選手報名龍舟賽，被擅自竄改成參加10公里路跑，結果世壯運發言人郭音蘭卻回「不想參加能全額退費」。對此，民進黨台北市議員顏若芳批評，蔣市府若連活動都不會辦，只會天天惱羞刷存在，絕非人民之福。

針對世壯運亂象頻傳，顏若芳24日批評，世壯運對於選手報名參賽流程及相關機制一塌糊塗，規劃不力、宣傳不力之下，不僅丟臉到世界各國，連國人都不賞臉，開幕賽門票開賣迄今已經一個月，如今卻還有12個票區的票券都沒賣完，然而世壯運持續出包，蔣萬安近期最關注的議題，卻是國民黨的偽造文書案和大罷免，令人倍感失望。

顏若芳指出，從白晝之夜現場的殘枝敗葉、潮台北預算超支到今天的世壯運，蔣萬安市府主辦的大規模城市等級活動屢屢爆出爭議，卻仍不思進取、將錯就錯，無能的程度比起前朝柯文哲市府，可說是有過之而無不及。

顏若芳認為，如果蔣市府連辦活動都不會，卻只會天天惱羞、無能狂怒刷存在感，不僅絕非人民之福，而蔣萬安在面對到接下來的連任選戰時，也將因這四年自己的一事無成而更加艱辛。