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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營罷免綠委死亡連署多　中市府認：這是不對的

▲台中市民政局長吳世瑋。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市民政局長吳世瑋。（圖／記者游瓊華攝）

記者杜冠霖／台北報導

全台大罷免行動第二階段連署進入倒數，然而藍營發動罷免綠委，卻因涉及大量死亡連署、偽造文書，國民黨包含台北、新北、台南、宜蘭等多個黨部遭到搜索、約談，國民黨也為此全黨動員426上凱道「戰獨裁」。然而，民進黨議員何文海23日質詢時詢問，死亡連署是誰查出來的？台中市民政局長吳世瑋回應，是戶政所查出來送到市選委會，之後會往中選會送，但不能公布；法制局長李善植則直言，「死亡連署及重複連署都是不對」。

何文海昨在議會質詢時關心罷免後序期程。吳世瑋回應，2、3、4、5、6選區為5月6日；第8選區為5月5日；另第1、7選區為6月6日，選委會收件後40天完成審查，審查完後20至60天內就要投票。

何文海指出，全台大罷免中市8個立委一階段都通過，但罷免綠委何欣純死亡連署66件，蔡其昌有83件死亡連署，最近國民黨主席朱立倫、北市長蔣萬安及市長盧秀燕卻說檢調不應全面調查，「這是政治問題，我非常不以為然，請問死亡連署是誰查出來的？」

吳世瑋表示，戶政所查出來送到市選委會，之後會往中選會送，但不能公布；法制局長李善植直言，「死亡連署及重複連署都是不對」。

民進黨議員曾朝榮則提醒，罷免投票的投開票所，最好比照立委選舉時規畫，不要讓民眾不方便投票。民政局長吳世瑋則說，台中市選委會很有經驗，中央已編妥預算，市選委會會依規辦理，至於投開票所地點不好尋覓，應該會比照上次立委選舉時規劃。

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