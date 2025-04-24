罷免謝衣鳯連署大噴發！單週衝6千份　罷團南下支援拚達標

▲彰化罷免藍委謝衣鳯已達14000份。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化第三選區罷免藍委立委謝衣鳯行動出現關鍵轉折！原先連署進度長期在35個罷藍團體中墊底，甚至一度卡在8000份瓶頸，但本週卻「大噴發」，短短數日從不到8000份衝破1萬4000份，雖然距離二階門檻2萬7000份仍有段差距，但已讓志工團隊士氣大振。

公民團體「罷免缺衣不可」在溪湖總部證實，連署人數正以每天上千份的速度增加。罷團領銜人陳世雄分析，彰化第三選區面積相當於兩個台北市，但選舉人口僅約台北1/15，志工需投入30倍人力才能完成一份連署書，導致初期進度緩慢。

關鍵轉折點來自多方奧援！前縣長周清玉、資政姚嘉文、吳晟、聯電榮譽董事長曹興誠等重量級人物公開力挺，民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞與黨籍立委陳秀寳、黃秀芳、陳素月也加入動員，加上林世賢市長及同鄉會協助，成功帶動民間響應熱潮。

▲彰化唯一一席藍委謝衣鳯面臨罷免危機 。（圖／記者崔至雲攝）

為突破地理劣勢，北台灣多個已達標罷團將於下週南下支援。陳世雄透露，未來將加強街頭宣講與「機動連署小蜜蜂」策略，並強調：「我們從未放棄，現在非常有機會達標！」

陳世雄指出，第二階段的連署行動中，不僅有退休軍公教投入志工行列，也有國民黨支持者選擇站出來加入連署，這次彰化的大罷免，是台灣人民對抗中共滲透、維護民主價值的具體行動，也是為了下一代爭取自由安全的希望之舉。

陳世雄說，對手家族在地方掌權近40年，改革絕非易事，但強調「只要鄉親願意站出來，南彰化就能寫下歷史」。這場被視為「小蝦米對大鯨魚」的戰役，能否在最後關頭達標，備受矚目。