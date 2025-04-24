　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵母親節再增4班次「4／26開搶」　線上訂團體票享優惠

▲▼台灣高鐵,高鐵,高鐵列車。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵母親節加開第二波列車，增開4班次。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵規劃5月9日至12日為母親節疏運，由於尖峰班次較為客滿，台灣高鐵公司今(24日)宣布再加開4班次列車，4月26日凌晨零時起開放購票。此外，即日起11人以上到20人團體票可直接線上購票，並享95折優惠，5月到8月更加碼送百元折扣碼。

母親節將至，高鐵除已增開44班加班車外，今再宣布增開第二波加班車4列次，4月26日起開放訂票。此外，高鐵也針對台中以北及旅運需求較高時段，擴大自由座運能，包括5月9日下午16~20時每小時整點25分於南港站發車之南下列車，5月11日下午14~21時每小時整點04分於台中站發車之北上列車等，相關列車均配置8節自由座車廂，並停靠南港-台中區間沿途各站。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣高鐵公司說明，高鐵2025母親節疏運再加開4班次後，共加開48班次列車，總計4天提供704班次的旅運服務，其中包含5班延後收班車次，均於晚間12點後抵達端點站，最晚至凌晨0時30分抵達，且均配置2節自由座車廂，建議旅客可多加利用延後收班車次。

此外，為鼓勵媽媽們參加團體活動、呼朋引伴搭乘高鐵出遊，高鐵公司也宣布推出團體客更便利訂位服務，即日起，11人到20人相同起訖站進出的團體票，可直接透過高鐵「線上團體訂位服務」購票，可24小時線上訂位購票，團體內若包含敬老、愛心旅客，只要先至車站窗口完成註記即可使用。

高鐵公司說明，團體中全票旅客11人以上可享95折優惠，敬老、愛心及孩童旅客則適用全額票價5折之法定優惠，另更祭出限時加碼優惠，凡5月1日到8月31日線上訂購團體票，於搭乘完畢後每筆訂單即贈「T-Shopping高鐵線上購折扣碼100元」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
603 2 5069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愈早退休老愈快！　55歲前離開職場最傷身
快訊／國民黨宜縣黨部遭搜索！　罷免領銜人被帶回
250萬鈔磚藏家中天花板！　核二廠長全認了
高虹安限制出境再延8個月！　高院：有逃亡之虞
「檢舉達人」被盯上！　頭像海報貼滿街頭
IG見「穩賺不賠」心癢！　他砸1884萬投資慘了
快訊／電車線斷落傳爆炸聲　台鐵封鎖路段搶修中

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

iPhone在好市多、其他店買有差別？過來人讚1優勢：感覺差很多

高鐵母親節再增4班次「4／26開搶」　線上訂團體票享優惠

電車線斷落傳爆炸聲　台鐵七堵＝汐止西線封鎖搶修「列車延誤」

濃霧再亂航班　南竿機場8：50起暫停起降

桃園龍岡米干節「懷舊之夜」4／26絢麗登場　金曲歌手齊聚重返復古經典年代

5生肖要發了！　財運跌深反彈

玩日「神秘任務」曝　達人：嗚嗚嗚嗚

2025年「太陰化忌」命理師：超凶　8時間點前後勿出國

今起防劇烈天氣　2道雷雨鋒面時間曝

「飛碟雲」降臨南投　原因曝光

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

JENNIE喊「媽媽我愛妳」 媽媽在台下感動落淚！

#樂天三本柱 白襯衫配黑絲襪 首次開箱OL服！

#陳水扁 談「XX同路人」遭出征！ #王世堅 聲援：其實很多民眾認同

【當你有個情緒穩定的爸】2歲兒頭髮沾到輕黏土0責罵超耐心處理！

美髮師「投胎式剪髮」 立法委員變身饒舌歌手

iPhone在好市多、其他店買有差別？過來人讚1優勢：感覺差很多

高鐵母親節再增4班次「4／26開搶」　線上訂團體票享優惠

電車線斷落傳爆炸聲　台鐵七堵＝汐止西線封鎖搶修「列車延誤」

濃霧再亂航班　南竿機場8：50起暫停起降

桃園龍岡米干節「懷舊之夜」4／26絢麗登場　金曲歌手齊聚重返復古經典年代

5生肖要發了！　財運跌深反彈

玩日「神秘任務」曝　達人：嗚嗚嗚嗚

2025年「太陰化忌」命理師：超凶　8時間點前後勿出國

今起防劇烈天氣　2道雷雨鋒面時間曝

「飛碟雲」降臨南投　原因曝光

醉漢尿急衝超商強開廁所門！嚇壞如廁女　挨告強制罪被警帶走

新北河濱蝶戀季5／10登場！8萬盆雙蝶花海　還能看芭蕾舞、逛市集

驚悚！波辛基斯遭肘擊額頭鮮血直流　塞爾提克少一哥仍2連勝

iPhone在好市多、其他店買有差別？過來人讚1優勢：感覺差很多

一早發錢了！這族群「一口氣領近4萬元」　月底前還有13筆待發

西區豪宅+1　草悟道中古社區成交總價破4千萬

屏東7旬婦行動不便還要撫養孫女　潮州警伸援手

台南婦騎車撞警車不治亡　南警：全案依檢察官指示辦理

快訊／國民黨宜蘭縣黨部遭搜索！罷免陳俊宇領銜人被帶回調查

上班塞爆！駕駛疑恍神台北市民高架自撞　車輛翻覆卡路中畫面曝

【月經vs當兵誰辛苦？】男嗆月經一天又不是來24小時...

生活熱門新聞

快訊／8級強風範圍將擴大　明「全台變天」下最多地區曝

閩南狼開地圖炮「沒當過兵臭俗辣」　逼館長表態

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」　親上火線道歉了！

飲控+勤運動仍血糖飆！醫揪「1元兇」風險增1倍

2025年「太陰化忌」命理師：超凶　1時間點勿出國

青少女「染梅毒」10年暴增53倍！醫曝3大兇手

飯糰店承諾賺錢就漲租？律師提4質疑

全家「隱藏服務」超狂　一次只要20元！網讚貼心

韓國人出國旅遊「喜歡台灣還是香港？」　答案揭曉

今起防劇烈天氣　2道雷雨鋒面時間曝

5生肖要發了！　財運跌深反彈

打到寶可夢六星卡「偷帶學校送人」　孩喊：很有面子

「2款豆腐」熱量爆高！醫：很多人常踩雷

葉丙成臉書揭性平案　被害者怒轟：踐踏我的傷口鞏固形象

更多熱門

相關新聞

雷姬Q10掃拖機器人角落清潔升級

雷姬Q10掃拖機器人角落清潔升級

母親節檔期即將到來，懶人家電又成重頭戲，近期台灣品牌HOBOT推出旗下最新掃拖地機器人 LEGEE-Q10，強調機械臂邊刷設計，能向外伸長3公分以解決角落清潔需求；陸廠石頭科技也推出搭載仿生機械手臂的Saros Z70，可以幫忙撿起地上小物到收納區，超適合有小孩的家庭。

統領廣場邀龜山少棒隊　手做披薩向媽媽道愛

統領廣場邀龜山少棒隊　手做披薩向媽媽道愛

高鐵人「集拾行垃」淨灘　清出658公斤海洋廢棄物

高鐵人「集拾行垃」淨灘　清出658公斤海洋廢棄物

Nike限時「快閃7折」

Nike限時「快閃7折」

嘉義市民宿文化協會成立　促進觀光發展

嘉義市民宿文化協會成立　促進觀光發展

關鍵字：

高鐵母親節疏運團體票優惠

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲硬碟「不雅照」曝　黃揚明：是知名女星

警車停路肩抓超速！女騎車猛撞身亡　值勤員警遭送辦

月薪沒6.3萬看這！新規上路有望加薪分紅

快訊／8級強風範圍將擴大　明「全台變天」下最多地區曝

快訊／中鋼紀念品「輕巧冷水瓶」亮相　129萬股民喜迎

閩南狼開地圖炮「沒當過兵臭俗辣」　逼館長表態

呂秋遠私生子風波　公關律師揭生母真正目的

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」　親上火線道歉了！

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」

陸禁韓國向美出口稀土　揚言以「長臂管轄」制裁

即／逆撞康橋害7學生輕重傷　驗出喪屍+海洛因

印度恐攻26死　遊客「屍橫遍野」

前女友與手下曖昧　「直播界男神」撂人球棒狂毆　

連4晚活春宮！情侶檔「窗邊激戰」全看光

陸男落榜當35年輔警才得知被「頂替上學」 冒名者已成醫院副院長

更多

最夯影音

更多

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面