高鐵母親節再增4班次「4／26開搶」　線上訂團體票享優惠

▲高鐵母親節加開第二波列車，增開4班次。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵規劃5月9日至12日為母親節疏運，由於尖峰班次較為客滿，台灣高鐵公司今(24日)宣布再加開4班次列車，4月26日凌晨零時起開放購票。此外，即日起11人以上到20人團體票可直接線上購票，並享95折優惠，5月到8月更加碼送百元折扣碼。

母親節將至，高鐵除已增開44班加班車外，今再宣布增開第二波加班車4列次，4月26日起開放訂票。此外，高鐵也針對台中以北及旅運需求較高時段，擴大自由座運能，包括5月9日下午16~20時每小時整點25分於南港站發車之南下列車，5月11日下午14~21時每小時整點04分於台中站發車之北上列車等，相關列車均配置8節自由座車廂，並停靠南港-台中區間沿途各站。

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台灣高鐵公司說明，高鐵2025母親節疏運再加開4班次後，共加開48班次列車，總計4天提供704班次的旅運服務，其中包含5班延後收班車次，均於晚間12點後抵達端點站，最晚至凌晨0時30分抵達，且均配置2節自由座車廂，建議旅客可多加利用延後收班車次。

此外，為鼓勵媽媽們參加團體活動、呼朋引伴搭乘高鐵出遊，高鐵公司也宣布推出團體客更便利訂位服務，即日起，11人到20人相同起訖站進出的團體票，可直接透過高鐵「線上團體訂位服務」購票，可24小時線上訂位購票，團體內若包含敬老、愛心旅客，只要先至車站窗口完成註記即可使用。

高鐵公司說明，團體中全票旅客11人以上可享95折優惠，敬老、愛心及孩童旅客則適用全額票價5折之法定優惠，另更祭出限時加碼優惠，凡5月1日到8月31日線上訂購團體票，於搭乘完畢後每筆訂單即贈「T-Shopping高鐵線上購折扣碼100元」。