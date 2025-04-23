高鐵人「集拾行垃」淨灘　清出658公斤海洋廢棄物

▲高鐵員工淨灘清出658公斤海洋廢棄物，以寶特瓶、玻璃瓶居多。（圖／台灣高鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

高鐵公司職工福利委員會發起「環境永續教育活動」，今(23)日在台南市安南區城西沙洲舉辦2025年「集拾行垃」淨灘活動，為高鐵人第9度自發舉辦守護海洋活動，今淨灘清出逾658公斤海洋廢棄物，以寶特瓶、玻璃瓶、塑膠袋、免洗餐具居多。

台灣高鐵公司表示，「永續發展」不僅是世界各國最重要的共同目標之一，而減少海洋廢棄物近年最受全球民眾的關切；高鐵人持續舉辦的淨灘活動，就是希望從自身出發，結合高鐵公司致力推動的ESG企業永續目標，實踐企業社會責任，以具體行動實踐高鐵公司對守護潔淨海洋與美麗台灣的承諾。

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高鐵公司指出，期盼透過持續鼓勵淨灘活動，鼓勵更多高鐵同仁成為環保的種子，帶領身旁親友一起在日常生活中落實環保減塑，從源頭減少垃圾製造、進而降低海洋汙染，為地球與環境盡一份心力。

▲高鐵公司職工福利委員會發起淨灘活動，清出658公斤海洋廢棄物。（圖／台灣高鐵提供）

「環境永續教育活動」是由台灣高鐵職工福利委員會主辦、員工自發性參與的環境教育系列活動，高鐵公司說明，今年除舉辦二場「集拾行垃」淨灘活動，更規劃三場「一日農夫」體驗活動，透過食農教育的「親手做」勞動體驗，了解食物來源，提倡對環境友善的消費方式，落實永續發展的環保理念。