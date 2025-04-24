▲迎母親節！統領廣場邀龜山少棒隊，手做披薩向媽媽道愛

▲桃園市龜山國小少棒隊參加統領廣場「勇氣與愛的慶典」活動。（圖／統領廣場提供）

記者楊淑媛／桃園報導

每一名走上棒球場的小選手，背後都有一位默默陪伴、全心支持的母親。雖然她們不是賽場上揮棒的人，卻是那個在清晨天未亮時煮早餐、在烈日底下為孩子遞水、在失落時給予擁抱與鼓勵的最強後盾。

桃園統領廣場為鼓勵追夢的棒球小選手，善盡社會責任，於23日母親節前夕，舉辦「勇氣與愛的慶典」活動，邀請桃園市龜山國小少棒隊師生於3F「莫凡彼餐廳」進行手做披薩小禮物體驗活動，並於9F「幸運之星」享受玩樂時光，期鼓勵孩子們在球場上的努力與成長，同時向一路陪伴他們的媽媽們，說聲：「媽媽，我愛妳。」

▲孩子們發揮創意製作給媽媽的披薩小禮物

桃園統領廣場表示：在手作披薩的環節，看到小朋友們開心又認真，同學們發揮創意、絞盡腦汁，創作一份獨一無二的母親節披薩禮物，更透過莫凡彼蘇店長的有獎徵答，帶著這群孩子進入一段披薩歷史，吃的開心、玩得爽快，更賦予寓教於樂的意義。

▲龜山國小丁伯強校長(左)頒發感謝狀給統領廣場郭玫君店長(右) 。（圖／統領廣場提供）

統領廣場郭玫君店長說，這不只是一場球隊的餐會，而是一場講述勇敢、追夢、感謝、知恩的過程。希望透過此次活動，讓媽媽們感受到被感懷、被理解的溫暖，讓孩子們學會珍惜、勇敢表達心底的感恩，更讓整個龜山國小少棒隊的大家庭，凝聚出深刻的情感與認同。

桃園市龜山國小少棒隊，去年在威廉波特世界少棒錦標賽，擊敗委內瑞拉隊大放異彩，進入軍冠軍賽，是台灣睽違19年後再度打入世界少棒錦標賽冠亞軍賽。當時徹夜收看世界少棒錦標賽的轉播，是全民重要活動，半個世紀後，台灣小將再度拚盡全力戰到最後一刻，他們努力奮戰，最終獲得世界亞軍，打出一場激勵人心的比賽，創造屬於自己的美好回憶！