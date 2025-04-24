豐原太平洋百貨母親節中區最殺33%　超高回饋比出國買還便宜！

▲豐原太平洋百貨自4/24(四)至5/12(一)推出母親節檔期優惠活動。（圖／豐原太平洋百貨提供，以下同）

消費中心／綜合報導

迎接溫馨母親節，豐原太平洋百貨自4/24(四)至5/12(一)盛大推出母親節檔期優惠活動，祭出媲美週年慶的超高優惠!不僅滿3,500送700，集雅社家電同步推出滿萬送仟活動，再加上國泰世華信用卡三重送，回饋高達33%，堪稱中部最強母親節！

此檔期活動優惠層層堆疊，精彩可期，4/24(四)～5/12(一)期間，當日單筆滿3,500送300，使用台灣PAY掃碼支付成功再加送400，總回饋高達700元，等於近2折回饋！4/24(四)～4/27(日)首四日必搶加碼禮，全館消費累計滿1萬2即加碼贈送【Diamond chef】高導熱石墨烯不沾烤盤組、卡友單筆滿3,000再送卡友專屬禮「冷熱兩用泡茶壺」，5/9(五)～5/11(日)送「晴雨兩用膠囊傘」。超夯必搶的加碼禮及卡友禮數量有限，送完為止，邀您提早卡位搶好康。

此外，刷國泰世華信用卡消費還可享百貨獨家三重回饋，當日刷卡滿6,600起即贈百貨禮券，最高加贈4,500，刷CUBE卡滿2萬再加贈3百、選擇樂饗購Level2權益還享3%回饋，讓折扣再升級。感謝媽咪、買家電也不能錯過，集雅社自4/24(四)至5/8(四)推出限時滿萬送仟活動，正是更換大型新家電的最佳時機。無論是服飾、家電、美妝到日常用品，豐原太平洋百貨多重優惠層層堆疊，無論是為媽媽挑選貼心好禮，或為自己精選實用商品，都能享受「比出國買還便宜、比台中買更划算」實惠又滿載幸福的購物體驗。

▲「母親節留言板」邀請大家寫下對媽媽的愛與感謝。

除了購物回饋帶動買氣，豐原太平洋百貨也貼心規劃許多溫馨的小活動，4/12(六)～5/11(日)於5樓活動區設有「母親節留言板」，邀請大家寫下對媽媽的愛與感謝，將留言紙條拍照上傳至臉書粉專指定貼文，就有機會抽中【義大利Giaretti珈樂堤】鬆餅機。此外，5/11(日)母親節當天開店時，百貨將親手獻上康乃馨，傳遞對所有媽媽的敬意與祝福。今年母親節就來豐原太平洋百貨，與家人共度溫馨佳節，用心選購每一份心意，把滿滿的愛與感謝傳遞給最親愛的媽媽。