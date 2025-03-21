　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

流行歌曲話當年／繁花裡，《再回首》

▲《繁花》迎大結局，胡歌坦言仍不想離開「阿寶」。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

胡歌在《繁花》裡飾演主角「阿寶」。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

文／朱錦華

去年初熱播、由王家衛執導並擔任總監製的陸劇《繁花》，是以1980年代末至1990年代中期上海股市風雲為背景的人情劇。為了標誌出時間點，劇中大量採用了同時期的台、港流行歌曲為背景音樂(總共出現57首歌曲)。這些歌曲還有另一種功能：詮釋主要角色所處的情境、或暗示其後來的發展與結局。

例如胡歌飾演的主角阿寶，他的標籤音樂之一就是張雨生的《我的未來不是夢》。而每當他跟辛芷蕾演的李李見面時，背景音樂必然響起林淑蓉與羅時豐合唱的《無言的結局》。劇中女主角之一：唐嫣飾演的汪明珠，對她最具代表性的、一再響起的標誌歌曲，是《再回首》。

▲辛芷蕾在《繁花》中飾演至真園老闆，與胡歌有曖昧情。（圖／緯來戲劇台提供）

辛芷蕾在《繁花》裡飾演神秘的至真園老闆李李，跟胡歌有曖昧情愫。（圖／緯來戲劇台提供）

《再回首》這首歌的「身世」十分奇特。它最初的原型是台灣女歌手蘇芮於1989年推出的粵語歌曲《憑著愛》(盧冠廷作曲、潘源良填詞)，收錄在蘇芮1989年1月推出的同名專輯裡。很快的，台灣另一位女歌手李翊君在同年7月發行國語版的《再回首》(陳樂融填詞），收錄在同名專輯裡。

不曉得該說是巧還是不巧，華裔韓僑男歌手姜育恆也在同時發片主打同一首歌，造成兩位歌手同時主打同一首歌的局面。最後，蘇芮自己也唱了國語版的《再回首》，收錄在同年12月發行的《蘇芮經典》專輯。這等於說，同一首原曲在同一年內發行了共4首國、粵語版歌曲。

▲《繁花》讓唐嫣拍專心拍三年，不接其他戲。（圖／緯來戲劇台提供）

▲ 唐嫣在《繁花》裡有不計形象的演出。（圖／緯來戲劇台提供）

《繁花》劇情裡，有一幕是在外灘27號「上海對外貿易局」任職的汪明珠，因為不小心觸犯局裡規定，被下放工廠「勞改」。結束下放後，汪明珠決心自己出來創業。接下來的一幕是，她向昔日對她照顧有加的上司金花(吳越飾演)辭行。

金花為了幫助她創業， 把丈夫多年來從外國寄給她的珍貴郵票收集而成的集郵冊送給了汪明珠，並且對她說：「這些郵票(以及跟丈夫的情感連繫)，早已經存在我心裡了。」這時候背景浮現的歌聲，正是《再回首》。個人認為，這是整齣劇裡最催淚的一幕。

▲《繁花》迎大結局，胡歌坦言仍不想離開「阿寶」。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

▲ 胡歌與唐嫣在《繁花》裡有精采的對手戲。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

《再回首》是一首關於「守護天使」的歌曲，歌詞描述主人翁離開她(他)的「守護天使」時落寞蒼涼的心境。這個「守護天使」可能是親人、愛人、摯友、甚至是職場的前輩。我個人偏愛姜育恆的男聲版本，這版本散發出「茫茫來日愁如海」的蒼涼感，特別容易讓人聽起來「傷心凍骨」。

1991年，姜育恆在大陸春晚上演唱了《再回首》，成為他在大陸走紅的第一首歌曲。《繁花》裡有4首歌是重新找人翻唱的，《再回首》是其中之一。也許正是基於姜育恆版在大陸較為人熟悉的原因，《繁花》裡選用的是男聲版。演唱者曾比特的嗓音與唱腔，十分酷似當年姜育恆的版本。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
588 3 4485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／家寧深夜首度公開發聲！　低頭唸出聲明
金賽綸再爆「脖子上有刀傷」！
NBA衛冕軍塞爾提克易主！破2000億天價出售

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／謊言重覆千遍就是真相！向戈培爾「致敬」

流行歌曲話當年／《驪歌》：Auld Lang Syne

流行歌曲話當年／「五黑寶」與《大偽裝者》

流行歌曲話當年／渣男之歌：陳奕迅的《富士山下》

流行歌曲話當年／伯恩斯坦與《西城故事》

流行歌曲話當年／雨果與愛黛兒

流行歌曲話當年／梅艷芳與山口百惠

流行歌曲話當年／巴布狄倫與Blowin' in the Wind

流行歌曲話當年／建立在《想像》之上的「藍儂牆」

流行歌曲話當年／艾爾頓強與Rocket Man

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

【早餐店驚現獅子！】認真一看發現是狗XD

狗學生見校車來狂搖尾巴　主動上車到專屬座位坐好超級萌XD

「金髮Yuki」協助 #CPR ！ 3歲溺斃童父親控 #假義消 亂壓

【椅子堆太多衣服】男一坐往後翻爬起還不忘加戲XD

毒販拒檢駕車衝撞！員警連開7槍制伏 #金門

中國籍夫妻在日本被逮捕　侵占史蹟地及21人私有地

流行歌曲話當年／繁花裡，《再回首》

美國祭出5億元懸賞陸4人：幫伊朗恐怖組織取得軍民兩用技術

日鼎泰豐「草莓小籠包」回歸　照片震撼台人：突然明白義大利人的心情

女童模仿TikTok挑戰出事了！身體嚴重燒燙傷急送醫

揭密男人愛愛的腦部運動！研究：大腦「高潮迭起」　射精被1物控制

2台人在大馬被抓「恐死刑或終身監禁」　若逃死須鞭刑12下

最後一次擁抱！狗狗不捨主人離世　「跳進棺材」緊貼遺體

英20日辦「志願者聯盟」閉門會議　20國共商烏克蘭維和計畫

沒放起落架！飛機「機腹著陸」日本機場跑道　驚悚畫面曝

柯文哲喊對小草有義務「絕不逃」　檢反批：說司法迫害太廉價

中國籍夫妻在日本被逮捕　侵占史蹟地及21人私有地

家寧深夜道歉了！認分手Andy「避免不必要的爭議」　盼外界給兩人空間

家讓婆婆住2天遭狂挑毛病！大酸「生不出兒子」　人妻怒了

快訊／家寧公開立場「財務未得到完整數據」！　認對2件事疏忽：願學習

流行歌曲話當年／繁花裡，《再回首》

她好市多買茶葉一泡驚見「詭異塊狀物」　內行人解答真相

「火龍狗？！」見友人把自家小狗套網套 又氣又好笑XD

國際熱門新聞

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

幫伊朗恐怖組織取得軍用技術！美祭出5億元懸賞陸4人

丈夫示範三角形洗澡法　人妻一看大驚

草莓小籠包　台人：體會義大利人感受

3月去好市多買什麼？19年老員工激推9商品

流行歌曲話當年／繁花裡，《再回首》

主人離世！狗狗「跳進棺材」最後一次擁抱

研究：男人愛愛時大腦「高潮迭起」

爆奶女星被男粉包圍　大喊：不要碰我

陸夫妻在日被逮　侵占史蹟地及21人私有地

女清潔工「1張街拍照」爆紅　網喊：美瘋了

美4司令示警：中國有意「2027年奪取台灣」

瑤瑤「蹭吃蹭喝」引韓媒關注！　網：像乞丐

沒填好文件 女「機場廁所淹死狗」自己登機

更多熱門

相關新聞

胡歌遭傳「罹肺癌住院」！工作室闢謠引不滿：在幹嘛？

胡歌遭傳「罹肺癌住院」！工作室闢謠引不滿：在幹嘛？

42歲的大陸男星胡歌，曾主演《瑯琊榜》、《繁花》等熱門電視劇，憑藉精湛演技與帥氣外型深受喜愛，不料他13日遭傳「罹患肺癌住院」，引發大批網友關切。胡歌工作室昨（20日）晚間出面闢謠，強調該傳聞是假消息，不過卻被不少粉絲質疑回應得太慢，未能好好保護藝人。

《繁花》10經典金句

《繁花》10經典金句

古天樂捐建135校！5明星暖舉被讚爆

古天樂捐建135校！5明星暖舉被讚爆

唐嫣送Tiffany手環

唐嫣送Tiffany手環

流行歌曲話當年／驪歌Auld Lang Syne

流行歌曲話當年／驪歌Auld Lang Syne

關鍵字：

再回首繁花胡歌唐嫣王家衛姜育恆流行歌曲話當年

讀者迴響

熱門新聞

家寧公開立場「財務尚未得到完整數據」

柯文哲崩潰痛哭怒吼檢察官：不要臉

家寧爆「在家一直被控制」！

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

家寧深夜道歉了！認分手Andy「避免不必要的爭議」

金賽綸再爆「脖子上有刀傷」閨蜜揭她遭家暴：都是那男人

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

不爽出生10多天嬰哭鬧！20歲狠父打到腦出血亡

「小胖」林育羣消失N年…39歲現況曝光超凍齡！

柯文哲狂炮檢方　旁聽小草痛哭、怒離席

柯文哲崩潰控檢威脅！邱毅看到哭了

Andy被家寧媽提告2罪近況曝　律師二度發聲

NBA塞爾提克易主！破2000億出售

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

家寧「得知媽媽提告Andy」真實反應曝

更多

最夯影音

更多

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面