流行歌曲話當年／「五黑寶」與《大偽裝者》

▲ 唱腔激昂動人，讓人無限懷念的「皇后合唱團」主唱佛萊迪．墨裘瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱錦華／特稿

不記得從何時開始，「五黑寶合唱團」(The Platters)的歌聲慢慢的潛進我的腦海裡。這個老牌團體成軍於1952年，最初是四男一女的組合。他們以輕快的爵士、靈魂、R&B或是管弦樂旋律的混合樂風，襯托出富感染力的主唱歌聲以及優美的和聲，讓他們征服了不分族群的歌迷，廣受歡迎。

Platters原意是指「盤子」。關於這個團名的由來，據報導說，有一天當大家齊聚在團員之一的霍奇(Alex Hodge)家裡的廚房苦思該取什麼團名時，霍奇的母親剛好端來一碟奶酥。她看見桌子上雜七雜八的放著好幾張78轉的黑膠唱片，於是把它們挪開，順口說了一句：「它們好像一堆盤子。」團員們靈光乍現，團名就這麼被定下來了。

▲給歌壇留下豐富寶藏的「五黑寶合唱團」。（圖／達志影像 ／美聯社）

他們總共有40首單曲打進「告示牌百大歌曲排行榜」(Billboard Hot 100)， 當中包括冠軍單曲《大偽裝者》(The Great Pretender)、《情煙迷人眼》(Smoke Gets in Your Eyes)；以及拜周星馳電影所賜，讓年輕一代有機會認識到的《只有你》(Only You)這首經典名曲。

影片中當飾演唐三藏的羅家英極力游說「至尊寶」(孫悟空)陪他到西天取經時，突然唱出這麼一段：「Only you,can take me取西經……。」這個爆笑橋段，有一年羅家英來台灣參加金馬獎時，又再唱了一遍。

▲電影《齊天大聖東遊記》裡，羅家英唱Only You的經典畫面。（圖／翻攝自YouTube）

不過，「五黑寶」被傳唱最久、最廣的，還是《大偽裝者》這首歌。萊‧歐比森(Roy Orbison)、桃莉‧芭頓(Dolly Parton)、洛‧史都華(演唱會版本)都翻唱過。當中，最讓人震撼和印象深刻的，莫過於「皇后合唱團」主唱佛萊迪·墨裘瑞(Freddie Mercury)的版本。

除了他那高亢激昂、百轉千迴的唱腔之外，更重要的：這首歌彷彿是他的公開自白。大家都知道，1991年11月24日晚，墨裘瑞因愛滋病引發支氣管肺炎逝世，得年僅45歲。

他生前並未公開自己的性向及同志身分。然而，這首歌的內容卻十分貼近他那滄涼但無奈的個人心境，每次聽來，很難不引起歌迷們的無限感慨。