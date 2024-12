流行歌曲話當年／「五黑寶」與《大偽裝者》

▲ 唱腔激昂動人,讓人無限懷念的「皇后合唱團」主唱佛萊迪.墨裘瑞。(圖/達志影像/美聯社)

記者朱錦華/特稿

不記得從何時開始,「五黑寶合唱團」(The Platters)的歌聲慢慢的潛進我的腦海裡。這個老牌團體成軍於1952年,最初是四男一女的組合。他們以輕快的爵士、靈魂、R&B或是管弦樂旋律的混合樂風,襯托出富感染力的主唱歌聲以及優美的和聲,讓他們征服了不分族群的歌迷,廣受歡迎。

Platters原意是指「盤子」。關於這個團名的由來,據報導說,有一天當大家齊聚在團員之一的霍奇(Alex Hodge)家裡的廚房苦思該取什麼團名時,霍奇的母親剛好端來一碟奶酥。她看見桌子上雜七雜八的放著好幾張78轉的黑膠唱片,於是把它們挪開,順口說了一句:「它們好像一堆盤子。」團員們靈光乍現,團名就這麼被定下來了。

▲給歌壇留下豐富寶藏的「五黑寶合唱團」。(圖/達志影像 /美聯社)

他們總共有40首單曲打進「告示牌百大歌曲排行榜」(Billboard Hot 100), 當中包括冠軍單曲《大偽裝者》(The Great Pretender)、《情煙迷人眼》(Smoke Gets in Your Eyes);以及拜周星馳電影所賜,讓年輕一代有機會認識到的《只有你》(Only You)這首經典名曲。

影片中當飾演唐三藏的羅家英極力游說「至尊寶」(孫悟空)陪他到西天取經時,突然唱出這麼一段:「Only you,can take me取西經……。」這個爆笑橋段,有一年羅家英來台灣參加金馬獎時,又再唱了一遍。

▲電影《齊天大聖東遊記》裡,羅家英唱Only You的經典畫面。(圖/翻攝自YouTube)

不過,「五黑寶」被傳唱最久、最廣的,還是《大偽裝者》這首歌。萊‧歐比森(Roy Orbison)、桃莉‧芭頓(Dolly Parton)、洛‧史都華(演唱會版本)都翻唱過。當中,最讓人震撼和印象深刻的,莫過於「皇后合唱團」主唱佛萊迪·墨裘瑞(Freddie Mercury)的版本。

除了他那高亢激昂、百轉千迴的唱腔之外,更重要的:這首歌彷彿是他的公開自白。大家都知道,1991年11月24日晚,墨裘瑞因愛滋病引發支氣管肺炎逝世,得年僅45歲。

他生前並未公開自己的性向及同志身分。然而,這首歌的內容卻十分貼近他那滄涼但無奈的個人心境,每次聽來,很難不引起歌迷們的無限感慨。