新北萬金杜鵑花展2／27開跑　雙展區打造浪漫賞花新亮點

▲新北萬金杜鵑花展2月27日開跑。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2025萬金杜鵑花展」將於2月27日盛大開幕，展期持續至3月30日。今年花展特別擴大展區，以萬里和金山雙展場的形式呈現，並與雄獅旅行社合作推出北海岸賞萬金杜鵑一日遊行程，目前正推出買一送一的優惠報名活動。新北市農業局誠摯邀請民眾前往萬金杜鵑鄉，與滿山遍野的杜鵑花共度春日美好時光。

為吸引青年農民返鄉並改變杜鵑花僅作為行道樹工程苗的刻板印象，新北市農業局積極推動萬金杜鵑品牌。為進一步引入觀光人潮，市府在杜鵑產地萬里和金山的道路及瑪鋉溪畔廣植杜鵑，並跨界與花農、藝術家合作，打造各式杜鵑花藝作品。在地店家也紛紛響應，透過攝影展、小旅行等活動，推動萬金杜鵑全年經濟發展。

▲新北市農業局與雄獅旅行社合作推出北海岸賞萬金杜鵑一日遊程，現正買一送一優惠報名。

今年的萬金杜鵑花展以「一起出花」為主題，將於2月27日開幕，並擴大為萬里及金山雙展場。萬里展區位於瑪鋉溪畔的觀光公園及瑪鋉運動公園，民眾可漫步於杜鵑廊道，欣賞日式庭園造景；金山展區的中山溫泉公園則結合美學與藝術，展出12組杜鵑花藝作品，呈現獨特的藝術氛圍。

雄獅旅行社特別推出萬金杜鵑北海岸一日遊行程，帶領遊客暢遊萬里觀光公園和中山溫泉公園雙展區，並造訪台灣最北的富貴角燈塔及金山老街，品嚐當地美食。行程中還貼心安排「小天使」為遊客拍攝美照，留下美好回憶。目前推出兩人參團買一送一的優惠，平日出發平均每人僅需399元，假日則為499元。有興趣的民眾可洽「雄獅旅行社」官網。

農業局長諶錫輝表示，萬里和金山是杜鵑苗的主要產區，2025年萬金杜鵑花展將持續結合花展與地方創生，自2月27日起至3月30日，打造金山中山溫泉公園與萬里瑪鋉溪畔觀光公園及瑪鋉運動公園的跨區雙展區。歡迎民眾前來北海岸，欣賞這場春日杜鵑盛宴，感受自然與藝術的完美融合。

▲萬金杜鵑花展民眾搶拍。