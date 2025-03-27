流行歌曲話當年／盧國沾與《每當變幻時》

▲ 楊千嬅與陳奕迅主演的《每當變幻時》。 （圖／電影海報）

文／朱錦華

香港頂尖填詞人盧國沾於本（3）月19日辭世，享年75歲，他活躍於1970年代中至1980年代末，為香港粵語流行歌壇填詞數目逾3000多首，因此贏得「詞聖」的崇高封號。相對於台灣，他的地位有如早期台語歌壇的葉俊麟。

他的代表作如《小李飛刀》、《天蠶變》、《明日話今天》等，莫不膾炙人口。如果拿他被唱紅過的代表作來開演唱會，恐怕連開10場都唱不完。

個人認為，盧國沾是林夕之前，香港最傑出的填詞人。論詞的素質，他跟黃霑旗鼓相當，但論數量，後者稍遜一籌(據粗略估計約一千首)。他對後輩的影響力是深遠的，當中也包括林夕。

▲ 香港歌手關正傑。（圖／專輯封面）

盧國沾最厲害的本領，是許多大家早已聽到No Fu(沒感覺)的古早歌曲，經他重新填詞後，呈現出讓人耳目一新感的感覺。這份功力，在關正傑的《相對無言》(原曲為英文老歌Today)、張德蘭的《相識也是緣分》(原曲是吳鶯鶯的國語老歌《明月千里寄相思》)等作品身上，尤其顯得光采煥發。

從1970年代中期起，他跟歌手關正傑有頗長的一段合作關係。前者許多代表作(尤其是武俠劇裡的歌曲），皆出於盧的手筆。兩人這段歌壇佳話，猶如後來林夕之於王菲。

盧國沾歌詞內容的最大特色，是喜歡「講道理」(比較好聽的說法，是「談哲理」)。他喜歡、亦擅長在歌詞裡「總結人生經驗」，為許多在感情或事業上自認為、或被認為是「人生失敗組」的聽者，提供了開解與寬慰。 匯聚盧國沾眾多長處鍊鑄而成的最著名代表作，就是《每當變幻時》。

▲《莎韻之鐘》曾被拍成同名電影 ，女主角是李香蘭(右)。（圖／翻攝自維百科）

它的原曲十分古早。導源於台灣日治時期「莎韻之鐘」的故事：1938年，泰雅族少女莎韻·哈勇因為替日本教師田北正記搬運行李時，不幸失足溺水。這則新聞後來被台灣總督府拿來宣傳「理蕃政策」成功，成為皇民化政策的宣傳樣版，還為此事刻鑄一座題有「愛國少女莎韻之鐘」字樣的銅鐘。

1940年，日本女歌手渡邊濱子演唱了古賀政男作曲、西条八十填詞的流行歌曲《莎韻之鐘》(サヨンの鐘)，旋即風靡台、日、滿、港、滬等地。後來，作曲家周藍萍重新填詞成為國語歌曲《月光小夜曲》。再過來，就是粵語版的《每當變幻時》了。

▲ 讓薰妮瞬間爆紅的《每當變幻時》。（圖／專輯封面）

1977年，剛出道的21歲女歌手薰妮灌錄了這首歌，甫推出瞬間紅遍港澳大街小巷。2017年，香港電台舉辦「摯愛20真經典」票選，此曲入選「華語金曲十大榜」，也是當中年份最早的一首。 這首歌被許多人視為描繪滄海桑田感慨最成功的「時代之曲」。歌詞中「夢如人生／試問誰能料／石頭他朝成翡翠」之語，讓人悸動。

毫無疑念，這首歌後來獲多位歌手重新翻唱；包括資深歌手葉麗儀、呂珊、溫拿樂隊等。2007年，它被拍成內容概念相同的同名電影，由羅永昌執導，楊千嬅與陳奕迅主演。楊千嬅也演唱了這首粵語流行歌壇的「世紀經典」。