陳水扁演講遭綠營出征　陳玉珍嘆：現在中共同路人比路人還多

記者郭運興／台北報導

前總統陳水扁日前於演講稱「民主時代不應有一言堂，不能因為意見不同就說是XX同路人」，言論一出，引起綠營支持者不滿，大批網友出征陳水扁臉書。對此，國民黨立委陳玉珍今（23日）表示，現在連陳水扁也變成了「中共同路人」，自己認為，現在中共同路人比路人還多，只要跟民進黨不一樣，血流得不是綠色的都是中共同路人。

陳水扁日前於一場演講時談到「民主不是一言堂，民主是對少數的聲音要尊重、包容，不能說意見不同，就說是XX同路人」，隨即遭到大批綠營支持者出征批評，陳水扁也在今（23日）發文感嘆「過去，阿扁被老K（國民黨）迫害；現在，阿扁被綠營出征，阿扁：不知今夕是何夕」。

對此，陳玉珍受訪表示，大家看到過去台獨大師林濁水也被批評成中共同路人，現在陳水扁說上位要多包容、不能清算，連陳水扁都看到賴清德在清算在野黨，這都是陳水扁用前總統的經驗，告訴賴清德要謙虛、要包容、多聽聽在野聲音。

陳玉珍認為，結果看到今天陳水扁又發文稱「不知今夕是何夕」，因為陳水扁被出征了，現在也變成了「中共同路人」，自己想，現在中共同路人比路人還多，只要跟民進黨不一樣，血流得不是綠色的都是中共同路人。

▼國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）