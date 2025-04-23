綠委秀立院潦草總預算審查報告　藍委不信是正式報告被打臉刪文

▲葛如鈞遭打臉刪文。（圖／翻攝Threads）



記者杜冠霖／台北報導

114年度中央政府總預算案遭在野黨大比例刪凍，由於已經影響不少部會運作，多位國民黨立委質疑，解凍案是否「早就寫好卻現在才送」要求行政單位加速。民進黨立委林俊憲昨公布立院審查文件並表示，「掃描文檔不清、編碼意義不明、大量手寫難以辨認的字跡、到處劃線刪除修改。花1個月整理500頁這種東西、再計算，然後寫出解凍報告，有很久嗎？」但有多位網友質疑非正式報告，「科技立委」藍委葛如鈞也質疑，這些是總報告的哪一份、第幾頁？隨後遭網友一一點出頁數後，葛如鈞即刪文。

國民黨22日在臉書發文，批評民進黨自己擋自己，自從總統3月21日公布總預算案之後，已經超過1個月，直到4月20日有匿名公務員爆料，稱民進黨中央政府要求部會扣住已經準備好的預算解凍案，後來行政院長卓榮泰發話，才終於送出解凍案，等同證實這幾個月以來不是不能解凍。

民進黨立委林俊憲則貼出立法院送出的正式預算審查報告截圖，他表示，卓榮泰宣布把所有預算解凍案送出行政院，再交由立法院審查解凍，藍白前陣子一直在吵「行政院為什麼不趕快送」，然而，「總凍結案數1584件、凍結總額1381億」，這個數字完全沒有在立法院的審查報告中出現，反而是靠行政院在一整本號稱審查報告的草稿中算出來的。

林俊憲指出，為何要花上1個月的時間，大家可以看看這些正式的法律文件，「掃描文檔不清、編碼意義不明、大量手寫難以辨認的字跡、到處劃線刪除修改。花1個月整理500頁這種東西、再計算，然後再寫出解凍報告，有很久嗎？」雖然很辛苦，但行政院已經完成他們的責任，「我就等著看，史無前例的1584件解凍案、史無前例的超高解凍門檻，要怎麼在這會期排審解凍完畢？」

對林俊憲秀出的檔案，葛如鈞則質疑，這些文件是在總統府公告的哪一份、第幾頁？有網友一一點出對照頁數，並諷刺「科技立委不會用科技的力量查，還需要問其他人？」葛如鈞隨後刪文。

林俊憲指出，按照往年慣例，這些提案表確實該轉成報告格式，但今年就是因為算不出來，立法院自己無法整理、也不敢整理，才變成如此離譜的模樣，「不要懷疑！500頁草稿，就是國會通過、視同法律的預算報告」。

林俊憲表示，還看到有人拿第2冊以後的報告出來混淆視聽，說明明就有整理，「那是因為第2冊以後是各委員會的審查結果彙整，當然早就整理好了，而第1冊才是那兩天院會亂表決的結果」，剛好可以拿來對照，「對啊，第1冊應該要整理得跟第2冊一樣，為什麼沒有呢？就是因為算不出來，他們不敢整理嘛，要講幾次？」。

林俊憲指出，剛剛才發現連國民黨立委都不相信這是正式審查報告，還要網友幫他找頁數？要這些人做立委幹嘛？

▼修修改改，文本不清楚的預算審議案資料。（圖／林俊憲國會辦公室提供，下同，點圖可放大）