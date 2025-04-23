白委質詢引「中共法律」批卓揆不守法　綠：有這種立委還需要敵人？

▲民眾黨立委劉書彬。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立委劉書彬昨質詢時語出驚人，她聲稱，卓揆「怎麼可以說對岸是境外是敵對勢力？」劉質疑，把對岸當做境外敵對勢力，依照中共國家反分裂法，就會導致採取非和平方式。對此，民進黨今（23日）表示，一名由台灣人民選出的立法委員，在國會殿堂要求中華民國行政院長應遵循中國的法律？那台灣不就真的變成中國的一部分，中央政府變成了區政府、省政府？要求台灣政府遵循中國法律，這就是民眾黨中央的官方立場嗎？

劉書彬昨質詢時指出，怎麼可以說對岸是境外是敵對勢力？賴清德只有40%民意，沒有經過立法院，卻要帶著民進黨意決定2300萬民眾的命運，把對岸當做境外敵對勢力，依照中共國家反分裂法，律定台灣從中國分裂出去時，導致和平統一可能性消失時，就會導致用非和平方式。

對此，民進黨發言人吳崢今表示，昨天在立法院發生一件不可思議的質詢，竟然有立委公開要求中華民國行政院長，應該遵循中華人民共和國的《反分裂國家法》（以下簡稱反分裂法），這位立委就是民眾黨的劉書彬。有這種立委，還需要敵人嗎？有這種立委，台灣還怎麼防範中共對台的極限施壓？

吳崢表示，劉書彬的質詢簡報中，公然引用中華人民共和國《反分裂法》，甚至秀出中國環台軍演的圖像，要求行政院不能說中國是境外敵對勢力，否則將觸怒中國。劉書彬引用中國《反分裂法》第八條，然而第八條中「得採取非和平方式」，白話文就是武力侵台。

吳崢質疑，劉書彬竟然全盤接受中國武力攻台的手段，反過來要求行政院遵循中國《反分裂法》！一名由台灣人民選出的立法委員，在國會殿堂要求中華民國行政院長應遵循中國的法律，如此驚人之言，非常可怕。

對於相關法律，吳崢指出，中國《反分裂國家法》不僅是政治口號，而是一部2005年就訂定，白紙黑字的法律。《反分裂法》其中第七條明定，兩岸可就「結束兩岸敵對狀態」進行談判。意即在中國官方立場中，明確定義兩岸現行狀態就是敵對狀態。

吳崢怒指，民眾黨立委不去譴責中國，不討論如何因應中共對台極限施壓，竟然罵中華民國的行政院長不可以稱中國是境外敵對勢力，中國可以定義兩岸關係是敵對狀態，但台灣不能說中國是境外敵對勢力？如此一面倒的幫中共說話，令人匪夷所思。

吳崢說，如果卓榮泰院長真的照劉書彬質詢的要求，遵循中國法律，那台灣有如兩隻手被反綁在背，打不還手。更可怕的是，如果中華民國行政體系對中共法律唯命是從，台灣不就真的變成中國的一部分，中央政府變成了區政府、省政府？這樣的要求，是嚴重自我矮化台灣政治地位。

吳崢強調，劉書彬曾任大學政治系主任，不可能不知道如此主張造成的政治後果，但還是提出離譜要求，到底是何居心？因此他要非常嚴肅地請教，民眾黨劉書彬是在幫中國共產黨推動一國兩制嗎？也要嚴肅的請教民眾黨主席兼黨團總召黃國昌，要求台灣政府必須遵循中國法律，這就是民眾黨中央的官方立場嗎？