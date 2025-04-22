　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逆向駕車撞康橋車隊「罰鍰僅600」　交通部：涉危險駕駛將扣照

▲康橋國際學校單車環島遭撞7學生送醫。（圖／民眾提供）

▲康橋國際學校單車環島遭撞7學生送醫。（圖／民眾提供）

記者周湘芸／台北報導

康橋國際學校秀崗校區學生今進行「單車環島成年禮」，行經彰水路三段時，突遭一輛自小客車逆向撞擊，造成7名學生及駕駛受傷，引發譁然，外界認為現行逆向行駛罰鍰太低。交通部表示，此事件從畫面來看可能構成危險駕駛，但適用條款仍要待警察機關判定，此外，致人重傷或死亡也將吊扣駕照3至6個月，或3年不得考領。

康橋國際學校每年皆舉辦單車環島活動，作為學生「成年禮」的重要挑戰，而車隊今行經彰水路三段時，突遭一輛自小客車逆向撞擊，學生單車倒成一團，場面怵目驚心，其中1名學生傷勢嚴重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據交通部統計，去年自行車騎士死傷事故造成2萬5181人次死傷，創下17年新高，其中，少年自行車騎士事故也造成6088人次死傷，為2021年近1.8倍，也創下新高。

依據道路交通管理處罰條例第45條，不按遵行方向行駛、在單車道駕車與他車並行、不依規定駛入來車道、在多車道不依規定駕車、插入正在連貫行駛汽車之中間、駕車行駛人行道等行為可開罰600至1800元，外界則認為此罰則過低。

交通部公共運輸及監理司表示，逆向行駛是指一般爭道行駛導致逆向，但康橋學生遭撞案件適用的條款仍要待警察機關判定事故原因。初步從畫面來看，駕駛是斜切過來撞上，這就可能構成道路交通管理處罰條例第43條危險駕駛，此外，事故致人傷亡已觸犯刑事法律，且違反交通規定致人重傷也將吊扣駕照3至6個月，致人死亡將3年不得考領駕照。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 0321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園女師性侵小六童9次懷孕生子　現身高院上訴
TOYOTA全新「跨界中型休旅」！空間更勝RAV4
主廚現身！夜市「料理鼠王」叼走透抽　網嚇壞：很老練
逆向駕車撞康橋車隊「罰鍰僅600」　交通部：涉危險駕駛將扣照
冷氣工撿東西逆撞康橋車隊　行前苦練8次...躲不過危險駕駛
「我是中日超友好的好國民」　飯糰女房東：帶來無限商機
快訊／撞康橋學生！　肇事冷氣工到案了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不只賣衣服！UNIQLO「隱藏版服務」一票人不知　全台僅5門市有

北捷車廂1情況！乘客抱怨「沒水準」　全場爆共鳴：太自私

明起變天「北部防較大雨勢」　下周還有鋒面接力

逆向駕車撞康橋車隊「罰鍰僅600」　交通部：涉危險駕駛將扣照

台北「最強公車」是它！1年狂賺3.8億元　1639萬人愛搭

赴日旅遊完「回國都會失落」　30歲哥：該去日本工作？答案一面倒

主廚現身！等餐直擊「料理鼠王」叼走透抽　網嚇壞：很老練

到男友家煮飯害全家掛急診！她內疚喊「1句」　網嚇壞：狠角色

康橋7生遭撞4住院　教育局：2人轉回北部醫院、1人傷勢嚴重

新北「異百貨」期間限定開幕！2025循環設計展3主題樓層展出

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

侯佩岑跟陳德容同組　得知後愣住「表情微妙」

「樋口飯糰」不搬了！原地對抗惡房東　「要證明台灣是講法律的地方」

Darren墨爾本開珍奶店　「月租金37萬台幣」

不只賣衣服！UNIQLO「隱藏版服務」一票人不知　全台僅5門市有

北捷車廂1情況！乘客抱怨「沒水準」　全場爆共鳴：太自私

明起變天「北部防較大雨勢」　下周還有鋒面接力

逆向駕車撞康橋車隊「罰鍰僅600」　交通部：涉危險駕駛將扣照

台北「最強公車」是它！1年狂賺3.8億元　1639萬人愛搭

赴日旅遊完「回國都會失落」　30歲哥：該去日本工作？答案一面倒

主廚現身！等餐直擊「料理鼠王」叼走透抽　網嚇壞：很老練

到男友家煮飯害全家掛急診！她內疚喊「1句」　網嚇壞：狠角色

康橋7生遭撞4住院　教育局：2人轉回北部醫院、1人傷勢嚴重

新北「異百貨」期間限定開幕！2025循環設計展3主題樓層展出

不只賣衣服！UNIQLO「隱藏版服務」一票人不知　全台僅5門市有

科技與守護並進！　台東榮膺海洋環境管理最高榮譽

台男遊泰遇襲　路邊滑手機「遭棍棒毆頭」爆血！離譜畫面曝

家寧妹拎20萬香奈兒包應訊　律師直言「太瞎了」！　

圓夢列車駛入台西新興國小　偏鄉教育點亮夢想之光

HOYA BIT交易所推「投資地球挑戰」4任務　新戶輸入「esg」爽拿 5 萬+ 綠點

「青少年財務健康基礎大調查」出爐　北富銀揭3大關鍵發現

北捷車廂1情況！乘客抱怨「沒水準」　全場爆共鳴：太自私

黃呂錦茹無保請回！北檢抗告　國民黨：沒實質證據還要聲押伺候

桃園女師性侵小六童9次懷孕生子　不服重判17年6月現身高院上訴

木村拓哉來台牛肉麵吃光見底！　加點「這碗」辣到瞪大眼：騙人

生活熱門新聞

新竹科技廠員工旅遊4死　運安會調查：遊覽車駕駛睡眠不足釀禍

台IG網紅迪士尼穿「仙度瑞拉」打光拍照挨批：以為大陸人

紐西蘭牛乳1公升38元　「零關稅來台」賣96元

快訊／8級強風下午到　鋒面明襲「雨最大」地區曝

看過最好看的國片？　一票人點名它：窒息感太真實

父告別式！女兒喊「下輩子別生孩」遭母賞巴掌

鋒面要來了！　全台有雨時間曝

旅遊團「就是愛玩」傳倒閉　闆娘捲600萬元跑了

王大陸軍中表演重現「滿滿的大平台」

10月後恐無法辦護照！PTT酸：規費1300元去哪了？

最新詐騙！　一堆人中招

不只砸飯糰店　女房東鎖垃圾桶「盆栽塞用餐區」

吃錯3種油助長「最惡乳癌」！營養師示警

台南爽放連假！1家6口「日本自由行」才2天GG了

更多熱門

相關新聞

工人逆撞康橋車隊　苦練躲不過危險駕駛

工人逆撞康橋車隊　苦練躲不過危險駕駛

新北市康橋國際學校秀岡校區300名學生進行「築夢康橋壯遊臺灣」活動，要進行單車環島，並在台南舉辦成年禮，今天進行第9天行程。未料在行經彰化路段時發生意外，蕭姓冷氣工因為撿東西，逆向衝撞自行車隊，釀成4人受傷，其中顏姓學生傷勢嚴重。據悉，學生們為了這一場活動從去年6月就開始集訓苦練，沒想到還是閃不掉蕭姓冷氣工危險駕駛行為。

康橋環島車隊被撞　昏迷學生是西洋劍高手

康橋環島車隊被撞　昏迷學生是西洋劍高手

即／逆撞康橋車隊釀7學生輕重傷　肇事冷氣工失聯

即／逆撞康橋車隊釀7學生輕重傷　肇事冷氣工失聯

兒目睹好友被撞！賈永婕吐「心情沉重」：撞成這樣衝撞力有多大

兒目睹好友被撞！賈永婕吐「心情沉重」：撞成這樣衝撞力有多大

即／康橋16歲學生昏迷指數3　頭部重創有生命危險

即／康橋16歲學生昏迷指數3　頭部重創有生命危險

關鍵字：

康橋逆向交通部自行車事故違規

讀者迴響

熱門新聞

即／康橋成年禮嚴重車禍！7學生遭撞1人重傷

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

快訊／威力彩20億得主現身　50歲福態男靠神奇夢境1注獨得

黃子佼再被查出藏12少女「586部性影像」　併高院審理

挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了

新竹科技廠員工旅遊4死　運安會調查：遊覽車駕駛睡眠不足釀禍

台IG網紅迪士尼穿「仙度瑞拉」打光拍照挨批：以為大陸人

紐西蘭牛乳1公升38元　「零關稅來台」賣96元

飯糰店女房東現身了！還原「砸店始末」

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

「車突然衝來閃不掉」！賈永婕兒也在康橋車隊

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

即／肇事瞬間曝！駕駛逆向撞康橋學校環島車隊

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

更多

最夯影音

更多

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面