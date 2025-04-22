逆向駕車撞康橋車隊「罰鍰僅600」　交通部：涉危險駕駛將扣照

▲康橋國際學校單車環島遭撞7學生送醫。（圖／民眾提供）

記者周湘芸／台北報導

康橋國際學校秀崗校區學生今進行「單車環島成年禮」，行經彰水路三段時，突遭一輛自小客車逆向撞擊，造成7名學生及駕駛受傷，引發譁然，外界認為現行逆向行駛罰鍰太低。交通部表示，此事件從畫面來看可能構成危險駕駛，但適用條款仍要待警察機關判定，此外，致人重傷或死亡也將吊扣駕照3至6個月，或3年不得考領。

康橋國際學校每年皆舉辦單車環島活動，作為學生「成年禮」的重要挑戰，而車隊今行經彰水路三段時，突遭一輛自小客車逆向撞擊，學生單車倒成一團，場面怵目驚心，其中1名學生傷勢嚴重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據交通部統計，去年自行車騎士死傷事故造成2萬5181人次死傷，創下17年新高，其中，少年自行車騎士事故也造成6088人次死傷，為2021年近1.8倍，也創下新高。

依據道路交通管理處罰條例第45條，不按遵行方向行駛、在單車道駕車與他車並行、不依規定駛入來車道、在多車道不依規定駕車、插入正在連貫行駛汽車之中間、駕車行駛人行道等行為可開罰600至1800元，外界則認為此罰則過低。

交通部公共運輸及監理司表示，逆向行駛是指一般爭道行駛導致逆向，但康橋學生遭撞案件適用的條款仍要待警察機關判定事故原因。初步從畫面來看，駕駛是斜切過來撞上，這就可能構成道路交通管理處罰條例第43條危險駕駛，此外，事故致人傷亡已觸犯刑事法律，且違反交通規定致人重傷也將吊扣駕照3至6個月，致人死亡將3年不得考領駕照。