兒目睹好友被撞！賈永婕吐「心情沉重」：撞成這樣衝撞力有多大

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

康橋國際學校秀岡校區學生日前進行「單車環島成年禮」，22日行經彰化縣溪湖鎮彰水路三段時，車隊遭一輛逆向的自小客車撞上，造成7名學生、汽車駕駛受傷。而賈永婕的兒子也在車隊內，稍早她透露，已接到校方通知，要撞成這樣衝撞力很大，孩子的好朋友也受了傷，讓她心情很沉重。

▲康橋國際學校單車環島遭撞7學生送醫。（圖／民眾提供，下同）

回顧整起事發經過，22日上午10時43分康橋的2名老師、28名學生在捷安特的領騎下，沿彰水路三段騎行要前往台中時，突遭由40歲蕭姓駕駛開的汽車逆向衝撞，造成7名學生受傷，其中一名顏姓男學生傷勢嚴重，左臂、臉部嚴重撕裂傷，警消獲報到場，趕緊將學生們送醫，顏男意識不清、昏迷指數3，目前正在急救中。

而台北101董事長、藝人賈永婕日前才在社群上分享陪兒子參加單車環島的儀式。面對媒體關心，她接受電訪時表示，已經看到、也接到通知了，活動到彰化時發生嚴重車禍，透露「弟弟(兒子)很好，他們目睹前一班發生的嚴重車禍，小朋友心裡都很難過。」

賈永婕表示，校方針對成年禮單車環島活動的規劃非常好，都是一整班級、一整班級的行動，肇事車輛是從對向逆向衝撞上學生，「我有看到照片，擋風玻璃全破、車頭都全凹，他們是自行車，會撞成這樣代表他的衝撞力有多大，真的是太過分了！」

賈永婕感嘆，發生這樣的事情「現在大家的心情都覺得很沉重，雖然不是自己的孩子，但是他是我孩子的好朋友，我們看到都很難過」，至於活動是否取消，賈永婕則回應，目前還沒有確切消息。