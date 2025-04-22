冷氣工撿東西逆撞康橋車隊　行前苦練8次...躲不過危險駕駛

▲康橋秀岡校區300名學生進行自行車壯遊台灣活動，出發前學生已經進行8次集訓，未料還是沒閃過蕭姓男子的危險駕駛行為。（圖／翻攝新北市教育局網站）

記者唐詠絮、游瓊華／彰化、雲林連線報導

新北市康橋國際學校秀岡校區300名學生進行「築夢康橋壯遊臺灣」活動，要進行單車環島，並在台南舉辦成年禮，今天進行第9天行程。未料在行經彰化路段時發生意外，蕭姓冷氣工因為撿東西，逆向衝撞自行車隊，釀成4人受傷，其中顏姓學生傷勢嚴重。據悉，學生們為了這一場活動從去年6月就開始集訓苦練，沒想到還是閃不掉蕭姓冷氣工危險駕駛行為。

肇事的蕭姓男子事後被送往雲林基督教醫院救治，雲基醫療副院長賴天堡表示，蕭男抵院時人清醒，嘴唇有撕裂傷，傷口處理完畢後離院，而蕭男接受媒體電訪時，語氣略顯驚慌，透露事發當時是撿東西沒注意到，才會撞上學生。

康橋國際學校秀岡校區300名學生及30位師長4月14日啟程，展開為期12天、總長945公里的單車環台挑戰。今年活動由林口與秀岡兩校區接力進行，林口校區222名師生已於4月2日完成645公里挑戰，秀岡校區則預計於4月25日返抵青山校區，而秀岡校區300名學生20日才於台南孔廟舉辦16歲成年禮活動，沒想到成年禮才辦完2天，就在回程路上發生意外。

活動前學生已完成8次行前訓練，內容涵蓋體能鍛鍊、騎乘技術、安全知識與團隊合作，甚至在寒假也進行自主鍛鍊，無奈訓練再多次，也沒閃掉蕭姓男子的危險駕駛行為。