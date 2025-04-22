康橋環島車隊被撞！昏迷學生是西洋劍高手　曾獲銳劍雙料冠軍

▲康橋國際學校秀岡校區學生進行「單車環島成年禮」今天行經彰化發生重大車禍，多名學生受傷送醫，其中一名學生傷勢嚴重。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮、游瓊華／彰化報導

康橋國際學校秀岡校區學生進行「單車環島成年禮」今(22)日前往台中行經彰水路三段時，突遭自小客車逆向撞擊，造成7名學生及駕駛，共8人受傷，其中一名顏姓男學生臉部嚴重撕裂傷，意識不清，昏迷指數3轉送彰基急救中。據了解，顏生學習西洋劍多年，且曾代表學校多次參賽，在新北市的擊劍比賽中，還拿下個人以及團體的銳劍雙料冠軍。事件發生之後，有家長到活動臉書留言，幫他加油打氣！

這場康橋國際學校秀岡校區舉辦的「學生單車環島成年禮」，4月14日300位學生從新北啟程，展開為期12天、全長945公里的壯遊台灣活動，20日時全體學生才和家長團聚，並且進行成年禮儀式。今天進行到第九天行程，預計期程78公里，晚上到台中兆品飯店休息，不料行經彰化路段遇到意外，7名學生受傷，當中顏生傷勢最為嚴重，被緊急送往彰基急救中。

彰基急診部副主任謝貝尤表示，該學生左側頭部有大面積撕裂傷，到院時昏迷指數僅3分，情況危急。醫療團隊在完成電腦斷層檢查後，已召集神經外科等相關科別醫師會診，後續將轉入加護病房持續觀察治療。