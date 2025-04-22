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快訊／逆撞康橋車隊釀7學生輕重傷　肇事冷氣工自行出院後失聯

▲康橋國際學校單車環島遭撞7學生送醫。（圖／民眾提供）

▲康橋國際學校單車環島遭撞7學生送醫。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

康橋國際學校秀岡校區進行「單車環島成年禮」，上午遭到一輛橘色轎車逆向撞擊，有7名學生及駕駛共8人受傷，41歲蕭姓駕駛受傷送雲基治療後自行離開，據警方初步調查，駕駛是社頭鄉人，上午要前往竹塘鄉裝冷氣，因精神不濟恍神肇事，警方已通知他到案說明，打電話給他，但未接通，目前聯繫不上人，警方正全力找人到案說明。

回顧整起事發經過，22日上午10時43分康橋的2名老師、28名學生在捷安特的領騎下，沿彰水路三段騎行要前往台中時，突遭由40歲蕭姓男子開的汽車逆向衝撞，造成7名學生受傷，其中一名16歲顏姓男學生傷勢嚴重，左臂、臉部嚴重撕裂傷，警消獲報到場，趕緊將學生們送醫，顏男意識不清、昏迷指數3，目前正在急救中。

▲康橋國際學校單車環島遭撞7學生送醫。（圖／民眾提供）

據一名學生描述現場撞擊瞬間，驚恐的說「轎車突然從對向衝來，根本閃不掉」，附近目擊民眾說，當時轎車「逆向」完全沒煞車，轎車撞的擋風玻璃全破、車頭也撞凹陷，看到學生連車帶人摔車，有的被撞倒地，大馬路也流下一大灘血，可見當時撞擊力道超恐怖。

警方初步調查，肇事蕭姓駕駛疑似恍神釀禍，送往雲林基督教醫院，初步檢查有頭部擦傷，撞到擋風玻璃，上唇部有撕裂傷，經酒測值為零，稍早已經自行離院，但警方打他電話打不通，目前聯繫不上人處於失聯狀況，警方正積極找人到案說明。

▲康橋國際學校單車環島遭撞7學生送醫。（圖／民眾提供）

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