快訊／康橋車隊16歲學生昏迷指數3　頭部左側重創有生命危險

記者唐詠絮／彰化報導

康橋國際學校秀岡校區學生進行「單車環島成年禮」，今(22日)上午由捷安特領騎，有2個老師及28個學生要前往台中行經彰水路三段時，突遭自小客車撞擊，7名學生及駕駛共8人受傷，其中一名顏姓男學生傷勢嚴重、左臂及臉部嚴重撕裂傷，意識不清昏迷指數3轉送彰基急救中，附近民眾聽到猛烈撞擊聲受到驚嚇，紛紛指是駕駛逆向釀禍。

▲康橋國際學校單車環島遭撞7學生送醫。（圖／民眾提供）

▲康橋國際學校單車環島遭逆向轎車衝撞7學生送醫。（圖／民眾提供）

從民宅監視器可以明顯看到，當時40歲蕭姓駕駛逆向未減速直衝撞進車隊中，轟轟連續2聲超大聲，接著傳來一陣陣驚叫聲，學生遭到猛烈撞擊，現場畫面驚悚，多名學生連人帶車倒地，其中1人傷勢嚴重、滿身鮮血，經救護人員緊急包紮後抬上擔架送醫，其餘傷者多為擦挫傷。

據一名學生描述現場撞擊瞬間，驚恐的說「轎車突然從對向衝來，根本閃不掉」，附近目擊民眾說，當時轎車「逆向」完全沒煞車，轎車撞的擋風玻璃全破、車頭也撞凹陷，看到學生連車帶人摔車，有的被撞到地，大馬路也流下一大灘血，可見當時撞擊力道超恐怖。

其中1名顏姓學生，因頭部受到撞擊、臉部撕裂傷、左臂開放性傷口，由二基轉送彰基急救，目前意識不清昏迷指數3，有生命危險，今（22日）中午12時15分在老師陪同下，緊急從二林基督教醫院轉送至彰化基督教醫院急救，救護車抵達時，醫護團隊立即將他推入急診室，除進行傷口清創與包紮外，隨即安排電腦斷層掃描等詳細檢查，全力搶救。

▲康橋國際學校單車環島遭撞學生轉送彰基醫院急救。（圖／民眾提供）

彰基急診部副主任謝貝尤表示，該學生左側頭部有大面積撕裂傷，到院時昏迷指數僅3分，情況危急。醫療團隊在完成電腦斷層檢查後，已召集神經外科等相關科別醫師會診，後續將轉入加護病房持續觀察治療。

警方初步調查，肇事蕭姓駕駛（40歲）疑似恍神釀禍，送往雲林基督教醫院，初步檢查有頭部擦傷，撞到擋風玻璃，上唇部有撕裂傷，經酒測值為零，事故原因尚待釐清。