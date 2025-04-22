對ChatGPT說「請、謝謝」代價超大！他喊：別太禮貌　網反應超意外

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

現在AI機器人不僅成為職場好幫手，更成為許多人談心訴苦的對象；然而，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）就坦言，當使用者出於禮貌寫下「請」或「謝謝」時，背後所耗費的成本已達數千萬美元；對此，網紅醫師蒼藍鴿不禁笑說，「請大家不用太禮貌」，而話題也掀起熱論。

蒼藍鴿在臉書發文笑說，「大家每次跟ChatGPT說『請』跟『謝謝』時，已經浪費幾千萬美金的算力還有電了。請大家對AI不用太有禮貌。」

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對此，大票網友湧入留言，「一台機器還不值得讓我變成沒禮貌的人」、「換句話說，我們需要耗費幾千萬美金才能讓一個人變得有禮貌」、「真棒，省話情人」、「我都很有禮貌，台灣人的根性就是這樣啊」、「但是...我希望AI掌控世界的時候，對我手下留情」、「輝達：我勸你不要多管閒事」、「律師表示：怎樣？現在知道跟我聊天算便宜了是吧？」「可是我怕他變成奧創或是天網」、「我怕現在不禮貌，以後會被AI殺掉」。

值得一提的是，許多AI工程師開始研究，「禮貌用語」所造成的影響，微軟Copilot團隊的設計總監比佛斯就直言，用禮貌的語氣對話，不僅能建立對話基調，影響模型的回應方式，也有助於AI產出更具專業與合作性的語句。

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