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吉卜力AI生圖是否違法？　日本政府「搬出法條」解釋了

▲AI繪製吉卜力風格圖片踩紅線了，侵權警告信網路瘋傳，吉卜力工作室曝真相。（圖／翻攝自X）

▲AI繪製吉卜力風格圖片引起風潮。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

網路上近日流行使用ChatGPT生成「吉卜力風」的AI圖片，網友爭相嘗試，引發熱潮，但卻也引發疑似涉及侵權的疑問。對此，日本政府出面回應稱，儘管個別的案例最終還是需要由司法機關判斷，但如果只是單純創作出同樣「風格」、「構想」的情況，並不涉及著作權侵害。

根據ITmedia報導，日本立憲民主黨議員今井雅人16日在眾議院委員會上向日本文部科學省提出疑問稱，「AI生成的吉卜力風內容是否構成著作權侵害？」

對此，文部科學省文部科學戰略官中原裕彥做出解釋。他指出，根據日本著作權法，僅有當思想或情感被創作性地表達出來的內容才會被視為「著作物」並受到保護，包含文學、學術、美術或音樂等各領域。換句話說，單純的創意、風格或想法本身並不在著作權保護範圍內，也不構成侵權。

如果由AI生成的內容，和既有的著作物之間存在高度相似性，且能證明有「依據原作創作」的情況，那麼就有可能會構成著作權侵害。文化廳也指出，這類案例最終是否真的侵權，還是得根據每個案件的實際情況，由司法機關來判定。

針對AI與著作權間的複雜關係，日本文化廳在2024年3月發表了《關於AI與著作權的思考方式》，並透過研討會等方式積極宣導，希望社會大眾能更清楚了解相關原則。文化廳也強調，未來將持續推動這方面的知識普及，以更容易理解的方式協助民眾釐清AI創作與著作權的界線。

也就是說，如果僅為風格或構想層面的模仿屬合法，但若被認定是直接模仿吉卜力本身，就有可能違法。

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