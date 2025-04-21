蚊子能飛幾樓？網炸鍋「史上最高距離」比101高　滅蚊法大公開

▲半夜被蚊子吵醒，超令人生氣。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

蚊子是許多人最討厭的生物，除了嗡嗡作響超惱人，被叮完一包又超癢！而一名網友好奇拋問，到底蚊子最高能飛到幾樓？文章曝光後，網友紛紛回應，曾在65樓的酒店看過蚊子，還有人笑虧「上次搭飛機有遇到，可能是史上最高的距離！」

不少人睡得香甜的時候，最討厭耳邊傳來嗡嗡的聲音，而一名網友在Threads好奇發問，大家知道蚊子「最高能飛到幾層樓」呢？

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文章曝光後，一票住高樓的網友回應，蚊子真的會搭電梯，甚至還會從抽油煙機闖入家裡，「我住26樓，蚊子會從抽油煙機出風口進來，因為濾網黏住好幾隻蚊子，所以蚊子真的可以飛那麼高 」、「我22樓，偶爾會有蚊子一起搭電梯，而且蚊子會停在他們想去的樓層鍵上，我會幫牠們開門」、「家住19樓，蚊子不需搭電梯，可以直接從後陽台飛進來，每天平均要打3～4隻蚊子」、「我住30樓，常常有蚊子」、「10樓，不是從大門口進來，是從陽台，幾乎每天都被叮」、「住20樓陽台還是有蚊子，而且還很多」、「我們家蚊子搭電梯上來的」、「出差廣州，Park Hyatt酒店的65樓都遇過」、「在85大樓4X樓被蚊子叮過」。

留言串中，還有網友爆笑直呼，在比101還高的天空上，看過蚊子的蹤影，「上次搭飛機有遇到，可能是史上最高的距離！」

事實上，中興大學昆蟲系教授杜武俊過去就曾指出，對於蚊子而言，樓高不是距離，因其飛行高度從50至150公尺不等，換算下來就是飛到4、50樓都沒問題。

另外，杜武俊也揭露蚊子「上樓」管道，若大樓地下室的污水池、化糞池等未清理乾淨，蚊子就會順著管線飛入家中。此外，蚊子也會跟著人爬樓梯、搭電梯，只要未做好清潔，無論住在多高的樓層，蚊子都能伺機而入。

至於如何滅蚊或驅蚊？一名網友分享，發現房間有蚊子時，他會打開房門、房內維持關燈狀態，接著把客廳外面的電燈都打開，大概等5到10分鐘後，通常蚊子就在客廳了，這時就可以關客廳燈，趕快回臥室並把房門關起來，「這招對我而言屢試不爽，不知道對其他人有沒有效果，可以試試看。」

還有網友突發奇想，若看到有蚊子在飛，可以打開吹風機並往蚊子揮過去，利用後方入風口的吸力，將蚊子牢牢吸在網格上；有人也認證「曾經我也做過一樣的事，電蚊拍、吹風機、吸塵器、噴酒精這些都有讓我成功滅蚊，我現在的擊殺率大概90％」。