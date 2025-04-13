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網紅別來亂！　空姐揭搭機「3大愚蠢行為」超危險

▲皮內幸運搭乘到一人班機。（圖／取自pixabay）

▲空姐警告搭飛機非常危險的3種舉動。（圖／取自pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

不少網紅拍片為吸引觀看，卻嚴重影響公共安全，英國維珍航空（Virgin Atlantic）退役空服員泰勒（Skye Taylor）在TikTok發佈短片，嚴厲批評3種近期流行的「網紅舉動」，不僅讓機組員憤怒，更可能導致安全事故。

《每日郵報》報導，泰勒指出第一項危險行為，是讓嬰兒睡在機艙地板。泰勒形容這舉動「瘋狂又危險」，指出飛機可能在幾分鐘內驟降數千呎，將嬰兒放在地板上，簡直就是不顧嬰兒生命安危。

第二項是在飛機洗手間鏡子上塗鴉。泰勒指出，許多恐攻案例都有在洗手間鏡子上寫字的情況，現在有些年輕人卻單純因為「好玩」，故意寫下「炸彈」等字眼引發航班迫降。她指出，2010年4月從休士頓飛往華府的美國大陸快捷航空（Continental Express）的班機，發生疑似恐攻事件導致班機被迫改降，原因是有乘客在洗手間鏡子上留下「炸彈」 字眼，徹底清查後發現並未有爆裂物，類似的惡作劇不只一件。

第三項是在飛機發動機附近自拍。泰勒警告，發動機擁有數萬馬力，運轉會產生強大吸力，即使地勤也會保持至少10公尺距離，拍照者若靠太近恐遭吸入，這種行為已違反地面安全規範。

此外，泰勒也提到，有乘客要求空服員代抱嬰兒如廁遭拒而怒罵，但根據現行規定，空服員不得隨意抱小孩，若有必要，必須先找到安全座位並繫上安全帶，才能將孩子抱在腿上。此外，她不建議乘客攜帶大型汽車座椅上機，避免在緊急疏散時阻礙逃生動線。

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