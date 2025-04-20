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美國空服員揭「機上最恐怖飲料」　示警：極度不衛生

資深空服員揭「機上最恐怖飲料」　示警：極度不衛生

▲一名美國空服員近日在社群平台TikTok上揭露飛機上咖啡背後的驚人內幕。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

一名美國空服員近日在社群平台TikTok上揭露飛機上咖啡背後的驚人內幕，引發廣大關注。他警告乘客，避免在飛行途中飲用機上提供的熱咖啡，因為製作過程可能極度不衛生，潛藏健康風險。

這名來自美國航空公司的空服員凱文（Kevin）是在回應一位飛行員的影片時發表此番言論。該名飛行員先前曾警告大眾，飛機上製作咖啡所使用的水來自極少清洗、甚至從未清洗過的水箱，恐滋生黴菌與細菌。

凱文進一步揭露，除了水源堪憂外，咖啡壺的清理方式也令人震驚。他表示，機組人員經常必須將咖啡壺內的殘水倒入廁所馬桶中，而過程中咖啡壺會接近馬桶，存在遭到汙染物濺入的風險。

凱文說明，「事實上，水箱的衛生問題已經不是我最擔心的了，讓我更介意的是，我們被要求將咖啡倒入馬桶而不是下水道，為了避免濺出來，咖啡壺得靠得非常近。我無法不去想這過程中會有多少細菌或顆粒回到咖啡壺裡，最終再進到咖啡機。」凱文強調，除非所搭乘的航空公司配備的是濃縮咖啡機，否則他絕不會喝飛機上的滴濾式咖啡。

這段影片目前在TikTok上的觀看次數已超過72萬次，引發不少網友驚恐留言，「注意了，以後再也不喝機上的咖啡了」、「這太誇張了，應該進行嚴格的監管審查。」

也有其他空服員留言證實凱文的說法，指出這樣的做法確實普遍存在。有人更指出，由於水箱中可能含有大腸桿菌，咖啡品質難以保證，這也引發外界對飛機餐飲衛生標準的質疑，許多民眾呼籲航空公司應加強清潔與監督措施，保障乘客健康。

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