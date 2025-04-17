乘客搭機「受困廁所」直到降落　逼波音花340萬美元全面換鎖

▲乘客受困廁所，在班機降落後，工程師破門救援。此事件可能導致數千架波音737客機必須改裝。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

1位飛機乘客的如廁體驗，如何讓波音公司面臨超過300萬美元的損失？在去年某趟從印度孟買機場起飛的航班上，1位男性旅客遭遇了連亂流及鳥擊都無法比擬的「空中夢魘」。他在如廁後發現艙門故障無法開啟，一直到航程結束才順利脫困。

所幸這趟印度廉航「香料航空」（SpiceJet）SG-268航班，於當地凌晨2點從孟買飛往印度卡納塔卡邦的邦加羅爾，航程僅1個多小時。在飛機安全降落後，2名工程師立即登機破門救援，該乘客獲釋後接受「緊急醫療照護」，航空公司亦全額退費。

報導補充，空服員當下接到「求救」通知後發現狀況，但卻無法從外部開啟艙門。機組人員為了避免讓這位乘客過度驚慌，於是想出妙招，透過字條塞入廁所門縫進行安撫：「先生我們已盡力嘗試開門未果，請勿驚慌，飛機將於數分鐘後降落，請蓋上馬桶蓋坐穩。艙門開啟後工程師將立即處理。」

據《商業內幕》報導，此事件可能導致數千架波音737客機必須改裝。美國聯邦航空總署（FAA）雖未明確指出肇事件的航班，但還是發布適航指令（Airworthiness Directive），要求更換2612架在美註冊客機的門鎖。

FAA警告，在亂流等「本可倖存的緊急狀況」中，因廁所艙門故障而受困的乘客可能遭受重傷。因此要求更換4種型號門鎖，預估總成本達340萬美元。

該指令適用於737-700/800/900/900ER及737 Max 8/9等機型，回應期限至5月27日。波音在美約3461架客機中，近3/4可能有類似的問題。

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