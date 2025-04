「兔子撞飛機引擎」空中爆炸起火　159名乘客驚嚇美聯航緊急降落

▲美國聯合航空。(圖/達志影像/美聯社)

記者李振慧/綜合報導

美國聯合航空(United Airlines)一架載有159名乘客班機,即將起飛前往加拿大時,飛機右側引擎突然爆炸起火,疑似是因為遭到一隻兔子撞擊,驚險狀況嚇壞機上乘客,飛機最後緊急降落。

事件13日發生在美國丹佛機場,這架預計飛往加拿大愛德蒙頓市(Edmonton)的波音737客機起飛後不久,機上乘客突然聽到爆炸聲,發現飛機右側引擎起火。

EVER HEARD OF A RABBIT STRIKE? YOU HAVE NOW.

United flight #UA2325 to Edmonton hit a rabbit on takeoff from Denver — yes,a rabbit. Flames burst from the engine after the wildlife strike.

Pilots declared a mayday, made an emergency landing back in Denver. All 159 on board are safe pic.twitter.com/5uUL84bsEP