「兔子撞飛機引擎」空中爆炸起火　159名乘客驚嚇美聯航緊急降落

▲美國聯合航空。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國聯合航空(United Airlines)一架載有159名乘客班機，即將起飛前往加拿大時，飛機右側引擎突然爆炸起火，疑似是因為遭到一隻兔子撞擊，驚險狀況嚇壞機上乘客，飛機最後緊急降落。

事件13日發生在美國丹佛機場，這架預計飛往加拿大愛德蒙頓市(Edmonton)的波音737客機起飛後不久，機上乘客突然聽到爆炸聲，發現飛機右側引擎起火。

EVER HEARD OF A RABBIT STRIKE? YOU HAVE NOW.

United flight #UA2325 to Edmonton hit a rabbit on takeoff from Denver — yes,a rabbit. Flames burst from the engine after the wildlife strike.

Pilots declared a mayday, made an emergency landing back in Denver. All 159 on board are safe pic.twitter.com/5uUL84bsEP — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) April 16, 2025

機上乘客表示，「當時我聽到一聲巨響，並且劇烈震動，但我們仍繼續往上爬升，幾乎是每隔幾分鐘，引擎就會冒出火球與爆炸聲，機上每個人都很害怕」。

飛機大約在空中航行75分鐘後返回丹佛機場，飛行員確定起火原因是一隻兔子撞到引擎而起。航空公司發言人表示，飛機順利返回後，已重新安排另一架飛機繼續飛往愛德蒙頓，美國聯邦航空局正在調查事件。