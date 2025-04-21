白不想見鍾小平、游淑慧！黃國昌：歷史翻過去　須將國家利益放第一

▲民眾黨主席黃國昌。（資料圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席黃國昌將於22日和國民黨主席朱立倫見面，討論項目包括426凱道遊行，但黨公職或小草都表態「不想看到（國民黨台北市議員）鍾小平、游淑慧」，民眾黨中央委員李彥慶昨（20日）也說，若看見台上有鍾小平，一定譙到對方下台為止。對此，黃國昌今（21日）表示，歷史那段翻過去後，現在重要的是以台灣為念、以蒼生為念，相信全體黨員與支持者都會同意。

針對民眾黨內及支持者不希望看見鍾小平、游淑慧，且李彥慶也表態，一定會譙到鍾小平下台為止，黃國昌21日於立院受訪時回應，「我覺得大家在過去既往的經驗上面，可能都有一些不好的回憶，但請容我強調，歷史的那一段翻過去了以後，現在最重要的事情是以台灣為念、以蒼生為念。」

黃國昌提及，當百工百業面臨這麼大的衝擊，當整個台灣社會被撕裂的這麼嚴重的時候，相信全體民眾黨的黨員及支持者都會同意，必須要把國家利益放在第一位，也相信這是台灣社會對民眾黨的期待。

▲民眾黨台北市議員陳宥丞、中央委員李彥慶、黨代表楊曄、新北市議員陳世軒秘書陳怡君開直播，談及422在野主席峰會、426凱道遊行。（圖／翻攝自YouTube／天橋下的小李）

由於前民眾黨主席柯文哲在去年捲入京華城、政治獻金案，國民黨鍾小平、游淑慧頻將砲口對準柯文哲，使民眾黨及其支持者對2人充滿不滿；朱立倫赴北檢外聲援國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹時，民眾黨支持者也相當關注，但觀察小草群組可發現，許多人將當時在致詞的藍委王鴻薇身後的鍾小平、游淑慧擷圖圈起來，直言「這兩個在那，怎麼挺？」

李彥慶、民眾黨台北市議員陳宥丞20日晚間於YouTube開「議員助理ABC」直播，針對4月26日凱道遊行，陳宥丞提到，因為總統賴清德上任快滿一年，贊成應該是「全民上街」，讓民進黨知道要找回初心，還給台灣人過去承諾的政見，但確實藍白可能會被貼標籤、政治操作，而他也要提醒國民黨，別讓這場活動變成「選舉舞台」或「被罷免舞台」，只要上述條件存在，民眾黨支持者一定會義無反顧再上街一次。

李彥慶強調，大家必須要有共識，426可以一起上街頭，但「主題跟訴求要明確」，且國民黨、民眾黨雙方都要能接受，變成有共識一起號召、一起打敗極權政府，所以希望422會談時，雙方能將訴求都列出來，去找出彼此都能接受的訴求作為行為準則。

這時，李彥慶開放讓觀眾留言，說出心中想要的條件，許多人開始稱「開除鍾小平、游大媽」、「先處理鍾小平和游淑慧」、「鍾小平游淑慧道歉，趙少康道歉」。面對諸多人共識都是鍾小平、游淑慧，李彥慶透露，今早曾經想過，「假設是為了司法正義站出來，結果台上站的是鍾小平，我一定全程譙他，譙到用聲嘶力竭力量去譙他，譙到他下台為止，就算有人要把我拉走，或是要把棉花塞在我嘴裡，我還是會繼續講。」

李彥慶強調，「我一定會全力在台下瘋狂譙他（鍾小平），但若雙方有誠意，就請不要這2位『民眾黨心中雷神』在這種場合裡面，讓大家有不好情緒出現，請2位主席們多考量」。