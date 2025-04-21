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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫明與黃國昌會商國是　開砲「民進黨變成共產黨形狀」

▲▼國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌。（組合圖／記者林敬旻、李毓康攝）

▲國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌。（組合圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫為反制大罷免危機，號召支持者26日集結凱道參與「戰獨裁」，昨天更宣布周二將攜手民眾黨主席黃國昌，共同舉行「把民主還給台灣：在野領袖峰會」，未來將強化藍白合作。朱立倫今（21日）痛批，賴清德總統以及民進黨非友即敵，動輒用司法手段、側翼組織消滅其他黨派，無視國會的預算、監督權力。這種作為，跟大家反對的共產黨，又有什麼差別？

朱立倫表示，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹上周遭到北檢押人取供，自己與眾多黨公職到現場聲援支持，所幸最後無保請回。大家都有共識，這種毫無道理對在野黨的壓迫，是對台灣民主法治的嚴重踐踏！

朱立倫嘆，台灣社會內部持續消耗，檢察官也成執政黨對付在野的政治工具；面對自己無法掌控的國會，民進黨只有否定、罷免，意圖除之而後快。在國際局勢動盪的此刻，賴總統不思團結共商對策，反而在台灣內部找敵人。

朱立倫批，賴清德總統以及民進黨，以自己的政治正確為唯一判斷，非友即敵，動輒用司法手段、側翼組織消滅其他黨派，無視國會的預算、監督權力。這種作為，跟大家反對的共產黨，又有什麼差別？紅共威脅中華民國的安全，綠共破壞台灣的發展與團結。

朱立倫預告，明日上午將與台灣民眾黨主席黃國昌會面，共同商討美國關稅政策以及國內政治局勢等重大挑戰。國民黨的目標是團結社會上的大多數力量，共同努力「把民主還給台灣」。

朱立倫呼籲，希望所有在意台灣民主、在意國家發展的民眾4月26日一起到凱道，國民黨要用行動告訴執政黨，人民需要的政府必須有能力應對急迫的外在挑戰，內鬥內行，謀一黨之私利，必遭人民唾棄！「4/26，我們大家一起，反綠共，把民主還給台灣。」
 

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