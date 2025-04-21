諷綠選民像「邪教」愛投票惹議　徐巧芯滅火：我指側翼跟網軍

記者鄭佩玟／台北報導

藍綠大罷免烽煙四起，國民黨立委徐巧芯日前參與國民黨青年軍罷團活動時，開酸綠營支持者超像邪教，超愛投票，遭罷團「剷除黑芯」反擊，徐巧芯身為民選立委，卻嘲弄投票制度，再次證明中國國民黨血液裡奔馳的威權獨裁DNA。徐巧芯今（21日）受訪時解釋，自己講的是綠營側翼跟網軍邪教化，沒有自己的想法，別人叫他們投什麼就投什麼，只會跟著黨走。

▲徐巧芯澄清，自己是覺得綠營側翼跟網軍像邪教 。（圖／記者屠惠剛攝）

徐巧芯上周末參與「惡罷退散志工團」於士林北投區舉辦的活動，聲援藍營罷免吳思瑤團隊「地動刪瑤」。徐巧芯開講時開酸綠營支持者，「罷免國民黨所有委員裡面的民進黨，100％會去投票，因為他們超愛投票，原因不明，但是就是邪教化超愛投票」；她更指，「綠營的選民把政治放在第一位，工作家庭放在234，藍營的選民我們是把工作家庭放在第一位。」

對於徐巧芯嘲諷綠營選民，綠委林楚茵表示，徐巧芯能當立委就是人民投票給你，不好好當立委，只會比「中指」、嗆警察又洩漏外交機密，這些行為當初選民投票給你都沒要你做。罷團「剷除黑芯」也嘆，徐巧芯口中的「邪教」，是每一個投票的人民，每一個在這段日子站出來捍衛自由的台灣人，「徐巧芯身為民選立委，卻嘲弄投票制度，她不配當立委！」

徐巧芯今日受訪時強調，自己說的是綠營側翼跟網軍，都像邪教化了，因為沒有自己的想法，別人叫他們投什麼就投什麼，都只會跟著黨走，已經是邪教狀態。