明與朱立倫見面！黃國昌：盼賴清德也坐下來談　任何時間地點都可

▲民眾黨主席黃國昌。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席黃國昌將於明（22日）和國民黨主席朱立倫見面，討論項目包括美國關稅戰、司法正義，還有426凱道遊行。黃國昌今（21日）再度重申，希望總統賴清德能一同參與會議，但或許對方公務繁忙，所以代表民眾黨表達非常誠懇的善意，只要賴願意，任何時間、地點，都願意公開討論台灣如何因應美國總統川普新政變局。

針對22日將和朱立倫進行「在野高峰會」的內容及地點？黃國昌21日於立院受訪時表示，有關於在野政黨主席見面的事情，自己最深的感觸是今年農曆過年時，他一直很誠懇呼籲身兼民進黨主席的賴清德，以蒼生為念、以台灣為念，好好的準備美國總統川普新政對台灣所造成的衝擊，不要讓施政只剩下撕裂社會，創造對立、衝突。

黃國昌提及，很遺憾的是，這樣的誠懇呼籲，看到的是民進黨變本加厲，在川普宣布高關稅以後，自己也曾再度公開呼籲，是時候朝野政黨主席全部坐下來好好共商國是，團結人民一起因應台灣所有百工百業，不管是企業主或勞工，將面臨的巨大衝擊，但這樣的呼籲，還是沒得到賴清德善意回應。

黃國昌指出，自己真的非常希望也誠懇呼籲，若賴清德能一起參與明天的會議的話，「我想是國家之福，也是社會之福。」雖然一直沒有等到賴清德善意的回應，但還是希望再次為了人民與國家，提出這個誠懇的呼籲，希望賴清德能以國家為念、以蒼生為念，真正要團結社會，讓朝野一起面對川普高關稅對百工百業造成的衝擊影響，「我覺得是時候讓立院3個主要政黨的主席坐下來會面。」

黃國昌強調，或許賴清德公務繁忙，但自己願意代表民眾黨表達非常誠懇的善意，任何時間、地點，只要賴清德願意，「我們都願意跟他公開的一起討論台灣要怎麼因應變局。」

黃國昌說，明與朱立倫的會面討論內容，因為會議過程全程公開採訪及給人民看，因此基於對朱立倫的尊重，自己不便先預設明天會談的內容，相信在野黨對於國家的憂心，希望共同一起攜手團結台灣社會，不要再這樣撕裂、對立衝突，自己與朱立倫應該都會在此公開直播的會議中，表達2政黨的訴求跟看法。